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Ege'de yasa dışı göçle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 12:57 | Son Güncelleme

İzmir, Muğla ve Aydın'da son 24 saatte 303 göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir, Muğla ve Aydın'da yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 303 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, son 24 saat içerisinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde 18, İzmir'in Çeşme ve Foça Aslan Burnu önlerinde 190 göçmeni yakaladı.

Aydın'ın Didim ve İzmir'in Çeşme ilçesinde ise 95 göçmen, jandarma ve emniyet birimlerince yasa dışı geçiş hazırlığındayken karada yakalandı.

303 göçmen, işlemleri için İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ege Denizi sahil güvenlik komutanlığı yasa dışı göç

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