Ege'de yasa dışı göçle mücadele

İZMİR (AA) - İzmir, Muğla ve Aydın'da yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 303 göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, son 24 saat içerisinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde 18, İzmir'in Çeşme ve Foça Aslan Burnu önlerinde 190 göçmeni yakaladı.
Aydın'ın Didim ve İzmir'in Çeşme ilçesinde ise 95 göçmen, jandarma ve emniyet birimlerince yasa dışı geçiş hazırlığındayken karada yakalandı.
303 göçmen, işlemleri için İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edildi.
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