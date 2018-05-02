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Ege'de yasa dışı göçle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 11:14 | Son Güncelleme

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 49 yabancı uyruklu yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 49 yabancı uyruklu yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında yabancı uyrukluların bulunduğu lastik şişme bot olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, botta aralarında 19 çocuğun bulunduğu 49 Suriye uyruklu göçmeni yakaladı.

Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Didim Ege Denizi göç Mücadele Yasadışı

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