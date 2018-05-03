Ege'de yasa dışı göçle mücadele

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığındaki 56 göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekağaç Fener Koyu mevkisinde bir grup yabancı uyruklunun denize açılacağı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 56 göçmeni yakaladı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
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