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Ege'de yasa dışı göçle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 19:07 | Son Güncelleme

Aydın'ın Didim ilçesinde 56 göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığındaki 56 göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekağaç Fener Koyu mevkisinde bir grup yabancı uyruklunun denize açılacağı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 56 göçmeni yakaladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Didim Ege Denizi kaçak göçmen yasa dışı geçiş

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