Ege'de yasa dışı göçle mücadele

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 113 göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Madra Çayı açıklarında tespit ettiği lastik şişme botu durdurdu.
Bot içerisinde, yasa dışı göç girişiminde bulunan 55 kaçak yakalandı.
Bademli açıklarında ise Sahil Güvenlik helikopteri tarafından tespit edilen lastik bot, ekipler tarafından durduruldu.
Şişme bottaki 58 göçmen işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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