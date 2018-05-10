Ege'de yasa dışı göçle mücadele

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 99 yabancı uyruklu yakalandı.
Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Tekağaç mevkisinden 2 ayrı grubun denize açıldığı ihbarını aldı.
Bölgeye hareket eden sahil güvenlik unsurları, durdurdukları 2 lastik botta 93 Suriye ve 6 Irak uyruklu bulunduğunu tespit etti.
Aralarında çocukların da bulunduğu yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.
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