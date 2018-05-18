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Ege'de yasa dışı göçle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 16:19 | Son Güncelleme

Ege'de yasa dışı göçle mücadele

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 47 yabancı uyruklu yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Tekağaç mevkisinden bir grubun lastik botla denize açıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, lastik bottaki 47 Suriyeliyi yakaladı.

Kıyıya çıkartılan göçmenler, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Ege Emniyet kaçak göçmen Sahil Güvenlik Yakalama Yasa Dışı

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