Ege'de yasa dışı göçle mücadele

İZMİR (AA) - Ege Denizi'nde, İzmir ve Aydın açıklarında son 3 günde düzenlenen 10 operasyonda yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 410 yabancı uyruklu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine İzmir'in Dikili, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında farklı zamanlarda 6 ayrı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, Dikili'de 161, Çeşme'de 82 ve Seferihisar'da 38 olmak üzere 281 yabancı uyruklu yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.
Ekipler, Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde 4 operasyonda ise 129 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Aralarında Suriye, Irak, Somali, Afganistan, Senegal, Orta ve Güney Afrika uyrukluların da bulunduğu 410 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.
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