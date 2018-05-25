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Ege'de yasa dışı göçle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 15:33 | Son Güncelleme

İzmir ve Aydın'daki operasyonlarda 119 yabancı uyruklu ve organizatör oldukları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir ve Aydın'da yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 119 yabancı uyruklu ile kaçak geçişi organize ettikleri iddiasıyla 6 zanlı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesi Alibostan Koyu'nda karada bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüyle koordineli operasyon sonucu Filistin uyruklu 13 kişi yakalandı.

Dikili ilçesinde sahil güvenlik helikopterinin Bademli sahilinde tespit ettiği Suriye uyruklu 59 göçmen, sahil güvenlik ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesindeki Tekağaç Burnu'nda yasa dışı geçiş hazırlığı yaptıkları belirlenen 47 yabancı uyruklu ile kaçak geçişi organize ettikleri öne sürülen biri Iraklı 6 şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklular, Aydın ve İzmir Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edildi.

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Emniyet göçmen Jandarma Sahil Güvenlik yasa dışı geçiş

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