Ege'de yasa dışı göçle mücadele

İZMİR (AA) - Ege Denizi'nde, İzmir ve Aydın açıklarında düzenlenen iki operasyonda yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 115 yabancı uyruklu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botta bulunan ekipler, İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan bir grubu tespit etti.
Operasyonda, 17'si çocuk 48 göçmen yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.
Ekipler, Aydın'ın Didim ilçesindeki Taşburun mevkisinde düzenlediği operasyonda ise 30'u çocuk 67 yabancı uyrukluyu yakaladı. Suriye ve Irak uyruklu oldukları belirtilen bu kişiler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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