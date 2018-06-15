Ege'de yasa dışı göçle mücadele

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 9'u çocuk, 33 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Tekağaç bölgesinde lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunanistan'a geçmeye çalışan Irak uyruklu 9'u çocuk, 33 kişi yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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