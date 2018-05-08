HABER

Egeli iş dünyası temsilcileri çocuklar için sahneye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 21:56 | Son Güncelleme

EGİAD üyesi iş dünyasının temsilcileri, geliri Toplum Gönüllüleri Vakfına aktarılmak üzere tiyatro oyunu sahneledi

İZMİR (AA) - Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) üyeleri, çocuk istismarına dikkati çekmek ve geliri Toplum Gönüllüleri Vakfı'na (TOG) aktarılmak üzere "Sevgili Doktor" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Kültürpark'taki İzmir Sanat'ta iş adamlarının sahnelediği oyun, izleyicilerden ilgi gördü. 8 aydır Tiyatrohane ekibiyle oyuna hazırlanan iş dünyası temsilcileri, Anton Çehov'un öykülerinden Neil Simon'un oyunlaştırdığı "Sevgili Doktor"u sanatseverlerin beğenisine sundu.

EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter, oyun öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, tiyatro projesiyle bir yandan üyelerinin kişisel gelişimini diğer yandan sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

İlter, oyunun bilet gelirinin Toplum Gönüllüleri Vakfına aktarılacağını belirterek, "Gençliğin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedefledik. Toplanan gelir, TOG'un çocuk istismarına 'Dur' demek için gerçekleştirdiği, 'Kırmızıda Dur De' projesine aktarılacak." dedi.

Oyunda, Hakan Pekin, Abdullah Külahçıoğlu, Dila Can, Ceren Şengüler, Sinan Keskin, Büşra Tanman, Nilgün Öztürk, Baskın Kocabaş, İlknur Gönülalan Yeşilyurt ve Pınar Şenol rol aldı.

100 bin imzada son durum? Hangi aday kaç imza aldı?100 bin imzada son durum? Hangi aday kaç imza aldı?
Demirtaş seçim vaatlerini açıkladıDemirtaş seçim vaatlerini açıkladı
Gizemli kızla ilgili tüyler ürperten sözler Gizemli kızla ilgili tüyler ürperten sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
EGİAD sosyal sorumluluk projesi tiyatro

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Miley Cyrus yine çok cesur!

Miley Cyrus yine çok cesur!

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

AK Parti'nin reklam müziği olay oldu: 'Senin Allah'ın öldü'

AK Parti'nin reklam müziği olay oldu: 'Senin Allah'ın öldü'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti kurucularından Mehmet Arslan'ın evi kurşunlandı!

İYİ Parti kurucularından Mehmet Arslan'ın evi kurşunlandı!

Ankara Valiliğinden 'sahte vali' açıklaması

Ankara Valiliğinden 'sahte vali' açıklaması

Holding patronu Necla Köker, siyanür içerek intihar etti

Holding patronu Necla Köker, siyanür içerek intihar etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer anlaşmadan çekildiğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer anlaşmadan çekildiğini açıkladı

Kocaeli'de 2 kişinin bıçaklanmasıyla sonuçlanan olayları çıkaran Suriyeli tacizci tutuklandı

Kocaeli'de 2 kişinin bıçaklanmasıyla sonuçlanan olayları çıkaran Suriyeli tacizci tutuklandı

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.