Egeli iş dünyası temsilcileri çocuklar için sahneye çıktı

İZMİR (AA) - Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) üyeleri, çocuk istismarına dikkati çekmek ve geliri Toplum Gönüllüleri Vakfı'na (TOG) aktarılmak üzere "Sevgili Doktor" adlı tiyatro oyununu sahneledi.
Kültürpark'taki İzmir Sanat'ta iş adamlarının sahnelediği oyun, izleyicilerden ilgi gördü. 8 aydır Tiyatrohane ekibiyle oyuna hazırlanan iş dünyası temsilcileri, Anton Çehov'un öykülerinden Neil Simon'un oyunlaştırdığı "Sevgili Doktor"u sanatseverlerin beğenisine sundu.
EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter, oyun öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, tiyatro projesiyle bir yandan üyelerinin kişisel gelişimini diğer yandan sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.
İlter, oyunun bilet gelirinin Toplum Gönüllüleri Vakfına aktarılacağını belirterek, "Gençliğin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedefledik. Toplanan gelir, TOG'un çocuk istismarına 'Dur' demek için gerçekleştirdiği, 'Kırmızıda Dur De' projesine aktarılacak." dedi.
Oyunda, Hakan Pekin, Abdullah Külahçıoğlu, Dila Can, Ceren Şengüler, Sinan Keskin, Büşra Tanman, Nilgün Öztürk, Baskın Kocabaş, İlknur Gönülalan Yeşilyurt ve Pınar Şenol rol aldı.
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