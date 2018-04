Egemenlik Katlı Kavşağı açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulaşım Ana Planı doğrultusunda hayata geçirilen ve Mersin’in üçüncü büyük bat-çık projesi olan Egemenlik Katlı Kavşağı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, açılışı kendi kullandığı makam aracı ile kavşaktan geçerek yaptı.Üniversite Caddesi’nde gerçekleştirilen açılış törenine Başkan Kocamaz’ın yanı sıra, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu kamu kurum ve kuruluşları ile dernek temsilcileri, akademisyenler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Katlı kavşaklarımız 15 Temmuz ihanetine karşı yiğit ve kararlı duruşun simgeleri oldu”

Törende konuşan Kocamaz, 4 yıl önce göreve geldiklerinde kentin temel sorunlarının başında gelen ulaşım için planlı kalkınma hareketini başlattıklarını ve bu doğrultuda Mersin’in anayasası olarak kabul edilen 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının yanı sıra Yağmur Suyu ve Ulaşım Master Planlarını hızla tamamladıklarını söyledi. Gereksiz göbekleri iptal ederek trafik ışıklarını akıllı hale getirdiklerini ve tıkanan noktalara katlı kavşak projeleri inşa ederek ulaşımda önemli adımlar attıklarını belirten Kocamaz, “Demokrasi ve Egemenlik Katlı Kavşak projelerimizin isimleri tesadüfen seçilmiş değildir. Her iki kavşağımızın isimlerini 15 Temmuz ihanetinin hemen ardından belirledik. İstedik ki, Mersin trafiğini rahatlatan bu eserlerimiz, Büyükşehir Belediyemizin 15 Temmuz ihanetine karşı yiğit ve kararlı duruşunun simgeleri olsunlar. Büyük Atamızın da işaret ettiği gibi, egemenlik kayıtsız şartsın milletindir. Hiçbir kişi, kurum, cemaat ya da oluşum, memnun olmadığı bir siyasi tabloyu demokrasi dışı yöntemlerle değiştirme hakkına sahip değildir. En kötü demokrasi, en iyi dikta rejiminden daha iyidir. Bu nedenle Limonluk Kavşağı’nın adını Demokrasi Kavşağı olarak değiştirmiştik. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılış günü olan 23 Nisan’da da Egemenlik Kavşağı’nı hizmete açıyoruz. Ne mutlu bize” dedi.

“Egemenlik Kavşağımız çevreye duyarlı ve üretken belediyecilik anlayışımızın güzel bir eseridir”

Demokrasi ve Egemenlik Katlı Kavşakları’nın kutlu birer sembol olarak çocuklar için güzel birer örnek oluşturacağını ve bu kavşaklardan geçen herkesin insan onuruna en çok yakışan rejim olan demokrasinin güzelliklerini hatırlatacağını ifade eden Başkan Kocamaz, “Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalar gibi Egemenlik Kavşağı da etkin kaynak kullanımına dayanan insan odaklı, çevreye duyarlı, üretken belediyecilik anlayışımızın güzel bir eserdir. Üniversite Caddesi’nde inşa ettiğimiz proje, sürekli tıkanan bir bölgeye hayat verecektir. Ulaşım Master Planına göre inşa ettiğimiz, dalış ve çıkış uzunluğu 570 metre olan bu değerli eser, milli ekonomi, zaman ve çevresel etkileri bakımından pek çok faydalar sağlayacaktır” diye konuştu.

"30 Mart 2019 tarihine kadar 2 katlı kavşak daha yapılacak"

Egemenlik Kavşağı açılışında yeni projelerin de müjdesini veren Başkan Kocamaz, “Allah nasip ederse 30 Mart 2019 tarihine kadar 2 katlı kavşak projesini daha hayata geçireceğimiz müjdesini vermek istiyorum. Mersin artık kıyıda köşede kalmış, kaderine terk edilmiş bir kent değil. Elbirliğiyle her geçen gün daha da geliştirdiğimiz, yıldızı parlayan, göz kamaştıran bir dünya kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu gelişim, değişim ve dönüşümde bütün Mersinlilerin payı, emeği, alın teri ve duası vardır. Sizler bizlere destek oldukça hizmetlerin en iyisi için çalışmaya devam edeceğiz. Özlenen Mersin’i hep birlikte kuracağız. Bu vesileyle milletimiz için anlamı çok büyük olan 23 Nisan günü hizmete açtığımız Egemenlik Kavşağımızın Mersin’e ve Mersinlilere hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sizlere zaman ve maddi kayıplardan uzak kazasız, belasız, huzurlu yolculuklar dilerken, inşaat çalışmaları anında verdiğimiz rahatsızlık içinde özür diliyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Kocamaz’ın konuşmasının ardından dualar eşliğinde protokol üyeleri ile birlikte Egemenlik Katlı Kavşağı’nın açılışı gerçekleştirildi.