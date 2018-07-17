İZMİR (AA) - TRT 1 ekranlarında yayımlanmaya başlanan "Ege'nin Hamsisi" dizisinin galası İzmir'de yapıldı.
Seferihisar ilçesindeki Sığacık Kaleiçi'nde düzenlenen galada TRT Genel Müdür Yardımcısı Zeki Çiftçi ile oyuncular ve vatandaşlar dizinin ilk bölümünü birlikte seyretti.
Diziyi izledikten sonra konuşan Çiftçi, Ege Bölgesi'ni çok sevdiğini belirterek, yöresel güzelliklerin tanıtılmasında büyük rol oynayan bu dizinin hayatta kalması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Seferihisar'da olmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan dizi ekibi ise vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Galaya, Seferihisar Kaymakamı İlhan Abay, Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Murat Yener ile İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Feridun Mert de katıldı.
Yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan'ın yaptığı, senaryosunu Bahar Filiz Ekinci'nin kaleme aldığı dizide başrolleri İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Eser Eyüboğlu ve Hakan Bilgin paylaşıyor.
Karadeniz ve Ege bölgelerindeki iki restoran sahibinin başından geçen hikayelerin anlatıldığı dizi her pazartesi TRT 1 kanalından izlenebilecek.
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