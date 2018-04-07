Ege’nin iki yakasının sevgide buluşması

Serginin açılış konuşmasını yapan Sevgi Sanat Atölyesi Sorumlusu ve atölye eğitmeni Hilal Karakaş “İzmir’den çok önemli misafirlerimiz var, Ali Var kardeşimizi misafir ediyoruz. Ali Var kardeşimizin 20’li yaşlarda ALS hastalığı ile mücadelesi başlıyor. Ve bu mücadelesinde Tahir Ün fotoğraf sanatçısı hocamız ile yolları kesişiyor. Ali çok güzel fotoğraflar çekiyor. Biz de hasbelkader atölye olarak onun fotoğraflarına çerçeveler yaptık. Bu bir belgesel film oldu. Yönetmenlerimiz genç girişimci kardeşlerim Cem Şimşek ve Aytugan Şafak 5 ay süre ile bunun çekimleri ile uğraştık ve 19 dakikalık çok güzel bir belgesel oldu. Başlangıcı Bodrum’da veriyoruz, bu belgesel daha sonra Türkiye’nin birçok ilini gezecek ve ulusal kanallarda yayınları yapılacak.” dedi.

“İyi ki sizin gibi insanlar var”

Sergi açılışında konuşan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da şunları söyledi:

“Tabii izlemek çok kolay. Önemli olan perdenin arka yüzündeki gerçek kahramanlar. Bunu nasıl başardıklarını ve inanarak nasıl mücadele ettiklerini görüyoruz. Ben önce inanarak hayata tutundukları ve mücadele ruhlarını hiçbir zaman vazgeçmedikleri için kardeşlerimi kutluyorum. Ve onlara da en büyük desteği veren, bu belgeseli hazırlayan kardeşlerime de onlara tekrar bir yaşam neşesi kattıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben başta aileler olmak üzere hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki sizin gibi insanlar var da mutluluğun nefes almanın ne demek olduğunu ne kadar güzel olduğunu hep beraber görüyoruz, yaşıyoruz. Göz kırpmanın da bir anlaşma yolu olduğunu hep beraber Ali sayesinde gördük. Hepinizi kutluyorum, sağ oğlun, iyi ki varsınız.”

ALS hastası Ali Var ile yollarının nasıl kesiştiğini anlatan fotoğraf sanatçısı Tahir Ün “Çok duygulu çok duygusal bir gece. Gözlerim doldu yine. Gerçekten burada bu güzide topluluğu görmek, sayın başkanın desteğini hissetmek, Bodrum’daki engellilerin bu müthiş atölye çalışmalarını izleyebilmek, haliyle tabi Alimi burada görmek benim için çok büyük bir mutluluk.” dedi.