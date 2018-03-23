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Ege’nin şifa dağıtan otları sofralardaki yerini alıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 10:53 | Son Güncelleme

Şevketi bostan, arapsaçı, cibez, ısırgan, kuzukulağı gibi Ege otları, sofraların ve bahar diyetlerinin vazgeçilmezi oluyor.

Ege’nin şifa dağıtan otları sofralardaki yerini alıyor

Şevketi bostan, arapsaçı, cibez, ısırgan, kuzukulağı gibi Ege otları, sofraların ve bahar diyetlerinin vazgeçilmezi oluyor. Sindirim sistemini güçlendiren, cildi güzelleştiren, karaciğeri temizleyen ve kalp damar, hipertansiyon gibi hastalıkların gerilemesinde etkisi olan Ege otları ve festivallere konu olan enginar, sofralardaki yerini aldı.
Sağlıklı beslenmenin kaynağını oluşturan Ege mutfağı hakkında bilgi veren İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü Eğitmen Şefi Tolgahan Kamiloğlu, Ege otlarının körpe sürgünleri ve yaprakları ile sofraları süslediğini söyledi. Kamiloğlu, “Özellikle Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde kalp damar, hipertansiyon gibi belirli hastalıkların düşük seviyede olması dikkatleri bu bölgedeki beslenme şekline çekiyor. Tahıl, kuru baklagil, taze sebze-meyve, balık ve zeytinyağını içeren beslenme şekli günümüzde sağlıklı yaşamın ilk kurallarını oluşturmaya başladı. Özellikle Ege Bölgesinde ot ve balık ağırlıklı beslenme düzeni tipik Akdeniz beslenme stili diyebiliriz. Arapsaçı, şevketi bostan, radika, ısırgan otu, turp otu, cibez, kuzukulağı en çok tüketilen Ege otları arasında yer alıyor. Sağlıklı yaşamın kapıları beslenme tarzındaki değişiklikle aralanıyor” dedi.
Ege’de yetişen otların salata, kavurma, çorba ve etli yemeklerinin yapıldığını, her bir Ege otunun ayrı yararı olduğunu kaydeden Şef Kamiloğlu, bronşit, diyabet, sindirim kolaylığı, kolesterol düşürmesi etkileriyle sofraların bahar aylarıyla birlikte zenginleştiğini belirtti. Kamiloğlu, otlar dışında özellikle Urla Yarımadasında yetişen enginarın da sindirim sistemi ve kolesterole faydası olduğunu ifade etti. Festivalde enginarın ünlü şefler tarafından geleneksel ve yeni tariflerle pişirileceğini aktaran Kamiloğlu, “Enginar, Antik Yunan ve Roma İmparatorluğunda sindirime yardımcı olmak için tüketilmiş. İdrar söktürücü özelliği böbreklerin çalışmasını düzenler, kolesterolü düşürür. Karaciğer fonksiyonlarının düzenlenmesinde önemli rol oynayan enginarın en bilinen pişirme şekli zeytinyağlıdır. Şeflerimiz ve öğrencilerimizle birlikte festivalde enginarın her damak tadına uygun pişirimlerini yapacağız” diye konuştu.

Ege’nin şifa dağıtan otları sofralardaki yerini alıyor

Ege’nin şifa dağıtan otları sofralardaki yerini alıyor

Ege’nin şifa dağıtan otları sofralardaki yerini alıyor

Ege’nin şifa dağıtan otları sofralardaki yerini alıyor

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