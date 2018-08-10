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Eğirdir Gölü'nde "tekneli sünnet konvoyu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 17:22 | Son Güncelleme

Isparta'da bir çiftin çocukları için gölde 20 tekneyle düzenlediği sünnet konvoyu, görenlerin ilgisini çekti

Isparta'da bir çiftin çocukları için Eğirdir Gölü'nde 20 tekneyle düzenlediği sünnet konvoyu renkli görüntüler oluşturdu.

Eğirdir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Remziye ve Kerim Dündar çifti, çocukları Eray ile Eren'in sünnet gezisini Eğirdir Gölü'nde yapmaya karar verdi.

Çift, 20 tekneyle sünnet konvoyu oluşturdu. Eğirdir Limanı'nda balonlarla süslenen tekneler, gölde yaklaşık bir saat tur attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Remziye Dündar, Tunceli'de yaşadıklarını, düğün için Isparta'ya geldiklerini belirtti.

Eğirdirli bir balıkçının kızı olduğunu aktaran Dündar, "Eğirdir Gölü'nde çocuklarımızın sünnet gezisini yaptık. Balo ve sünnet yemeğimizi de başka bir yerde yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Eğirdir Gölü ısparta konvoy Sünnet

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