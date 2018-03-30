Eğirdir Yöresel Ürünler Satış Merkezi açıldı

Isparta’nın Eğirdir ilçesi’nde Yöresel Ürünler, El Sanatları Teşhir ve Satış Merkezi törenle açıldı.

Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Eğirdir Belediyesinin katkılarıyla açılan Yöresel Ürünler, El Sanatları Teşhir ve Satış Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Ata Yolu Liman önündeki merkezin açılışı Kaymakam Abdullah Akdaş, Belediye Başkanı Ömer Şengöl, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Sezgin ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Şanal tarafından yapıldı.

Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kurslar neticesinde kursiyer ev ev hanımları tarafından yapılan ürünler merkezde satılacak.