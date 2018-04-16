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Eğirdir’de Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi hayata geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 17:36 | Son Güncelleme

Isparta’nın Eğirdir ilçesi Sorkuncak İlkokulu’nda “Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi” hayatı geçirildi.Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Geleneksel Çocuk Oyunları Projesine Eğirdir’deki İlk ve Orta okulları katılıyor.

Isparta’nın Eğirdir ilçesi Sorkuncak İlkokulu’nda “Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi” hayatı geçirildi.
Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Geleneksel Çocuk Oyunları Projesine Eğirdir’deki İlk ve Orta okulları katılıyor. Proje etkinlikleri Eğirdir Kapalı Spor Salonunda başladı.
Proje hakkında bilgi veren Sorkuncak İlkokulu Müdürü Cemile Tuğçe Arseven Özçelik, “Projenin amacı çocuklarımızın hoşlanarak yer aldığı fiziksel bilişsel duygusal ve sosyal gelişimlerinin temeli, gerçek hayatın bir parçası çocuk için etkin bir öğrenme süreci olan oyun oynamaktır. Oyun oynamak çocuklarda başkalarına saygı göstermeyi empati yapmayı kendi sorumluluğunu fark etmeyi kurallara uymayı stresle baş etmeyi problem çözme ve liderlik özelliklerini pekiştirmeyi sağlar karakter ve kişilik gelişimini iletişim kurma yeteneklerini olumlu yönde etkilemesinden yola çıkarak bu projeyi tüm Eğirdir genelinde gerçekleştirmekti. Proje ilçemiz kapalı spor salonunda bugün itibariyle başlayarak yarın son bulacak. Öğrencilere ödülleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında takdim edilecek” dedi.

Eğirdir’de Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi hayata geçirildi

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Eğirdir’de Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi hayata geçirildi

Eğirdir’de Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi hayata geçirildi
2 / 6

Eğirdir’de Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi hayata geçirildi

Eğirdir’de Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi hayata geçirildi
3 / 6

Eğirdir’de Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi hayata geçirildi

Eğirdir’de Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi hayata geçirildi
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Eğirdir’de Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi hayata geçirildi

Eğirdir’de Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi hayata geçirildi
5 / 6

Eğirdir’de Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi hayata geçirildi

Eğirdir’de Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi hayata geçirildi
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Eğirdir’de Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi hayata geçirildi

Eğirdir’de Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi hayata geçirildi
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