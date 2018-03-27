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Eğirdir’de Kütüphaneler Haftası Kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 15:01 | Son Güncelleme

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde "Yeni Nesi Çocuklar, Yeni Nesil Kütüphaneler" temalı 54.

Eğirdir’de Kütüphaneler Haftası Kutlandı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde "Yeni Nesi Çocuklar, Yeni Nesil Kütüphaneler" temalı 54. Kütüphaneler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında Eğirdir Süleyman Demirel İlk ve Ortaokulu tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinlikte İl Milli Eğitim Müdürü İdris Sezgin, “Kitap ve kütüphane imkanlarımız, okul ve sınıf kitaplarıyla oldukça geniş durumdadır. Ama maalesef ki ’Kitabın pahalı olduğunu söyleyen insanların, kitabın bedava olduğu kütüphanelere gitmediğini’ görüyoruz. Buradan da anlıyoruz ki mesele imkansızlık değil: Aksine tembellik, duyarsızlık, işin önemini anlamamaktadır. Son bir yılda ülkemiz geneli itibari ile yayınlanan kitap, okur sayısını geçmiş durumdadır ne yazık ki” dedi.
Sezgin’in konuşmalarının ardından gerçekleştirilen “Kitap Okumanın Önemi Konulu” canlandırma izleyenlerden büyük beğeni alırken, okul öğrencilerinden Elif Özçelik de ‘Kütüphane” isimli şiiri okudu.

Aşık Veysel Anıldı
Hafta etkinlikleri kapsamında ayrıca, geçtiğimiz hafta ölüm yıl dönümü olan ozan ve halk şairi Aşık Veysel Şatıroğlu da, "Dostlar Beni hatırlasın" sözleriyle canlandırılan skeçte anıldı.

“Kurabiye Canavarı” skeci beğeniyle izlenildi
Süleyman Demirel İlkokulu 2. sınıf öğrencileri Kaan Eryılmaz ve Mete Güngör’ün canlandırdığı "Kurabiye Canavarı" isimli skeç ilgiyle izlendi ve büyük alkış aldı.
Buradaki program ödül töreni ile sona erdi.

Kitap Sergisi Açıldı
Etkinlik kapsamında ilk ve Orta Okul öğrencileri tarafından hazırlanan programın ardından katılımcılar Eğirdir İlçe Halk Kütüphanesi’ne geçerek Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından yeni gönderilen kitapların yer aldığı serginin açılışı yapıldı.
Güncel kitaplardan oluşan sergi, hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Eğirdir’de Kütüphaneler Haftası Kutlandı

Eğirdir’de Kütüphaneler Haftası Kutlandı

Eğirdir’de Kütüphaneler Haftası Kutlandı

Eğirdir’de Kütüphaneler Haftası Kutlandı

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