Eğirdir’den Birecik’e Bayrak

Isparta’nın Eğirdir ilçesi’nden Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi’ne 200 Türk Bayrağı gönderildi.

Eğirdir Belediyesi, Birecik Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nün internet üzerinden duyurduğu bayrak ihtiyacı çağrışana cevap verdi. Eğirdir Belediyesi okulla iletişime geçerek 200 tane Türk Bayrağı gönderdi. Belediye Başkanı Ömer Şengöl, "Bizim şerefle göndereceğimiz en güzel ve en büyük hediye bayraktır. İnternet üzerinden bize bu talebini ileten okulumuza bayrak göndermekten gurur duyuyoruz" dedi.