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"Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 14:23 | Son Güncelleme

Konya Yerel Bilgilendirme Toplantısı'nda, Milli Eğitim Bakanlığınca Suriyeli sığınmacılara yönelik yürütülen projenin detayları paylaşıldı - MEB İnşaat ve Emlak Dairesi ve Proje Uygulama Birimi Başkanı Duman: "Konya'da toplam 5 bin 700 öğrenci kapasiteli okullar inşa edilecek. Bu okullar, kendimiz için ne yapıyorsak aynı tip projeler, aynı kalite, aynı malzeme ve özveriyle yapılacak" - Proje Direktörü Oruç: "Yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli Türkiye'de yaşıyor. Bunların yaklaşık 1 milyon 100 bini, eğitim çağı dediğimiz 5-18 yaş aralığında"

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen "Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi" projesi kapsamında, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların eğitimi için yaklaşık 155 bin kapasiteli 215 okul açılacak.

Bir otelde düzenlenen Konya Yerel Bilgilendirme Toplantısı'nda, Dünya Bankası'nın da desteklediği projeye ilişkin detaylar paylaşıldı. Projeye ilişkin dağıtılan bilgi notunda, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların eğitimi için yaklaşık 155 bin kapasiteli 215 okul açılacağı kaydedildi.

MEB İnşaat ve Emlak Dairesi ve Proje Uygulama Birimi Başkanı Özcan Duman, burada yaptığı konuşmada, ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin yaşam kalitesini artırmaya ve topluma uyumlarını sağlamaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Okul çağındaki Suriyelilerin eğitim ihtiyaçlarını gidermeyi amaçladıklarını belirten Duman, "Projeye finans sağlayan AB ve Dünya Bankası'na teşekkür ediyoruz. Şu an ciddi bir bütçe kullanıyoruz. Konya'da toplam 5 bin 700 öğrenci kapasiteli okullar inşa edilecek. Bu okullar, kendimiz için ne yapıyorsak aynı tip projeler, aynı kalite, aynı malzeme ve özveriyle yapılacak." diye konuştu.

Duman, yeni eğitim tesislerinin inşasına katkı sağlayan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yerel yönetimler ve hayırseverlere de teşekkür etti.

Proje Direktörü Fatih Mehmet Oruç ise yaklaşık 3,5 milyon Suriyelinin Türkiye'de yaşadığını dile getirerek, "Bunların yaklaşık 1 milyon 100 bini, eğitim çağı dediğimiz 5-18 yaş aralığında. Hem insan hakları sözleşmeleri hem de anayasal hükümler doğrultusunda, eğitim hakkı, herkesin ulaşması gereken insani bir hak. Bu anlamda Suriyeli öğrencilerin eğitim sistemimize entegrasyonu için Bakanlık olarak yoğun bir çalışma takip etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

- AB tarafından 473 milyon avro fon

Projeye, AB tarafından 473 milyon avro fon sağlandığını aktaran Oruç, şunları kaydetti:

"Bu fon kapsamında 215 adet yeni eğitim tesisini, inşallah önümüzdeki günlerde hizmete açacağız. İlk aşamada 60 prefabrik, 155 betonarme okul olarak projelerimizi hazırladık. Prefabrik okulların ihaleleri tamamlandı. 2018 yılı Haziran ayına kadar bu 60 okulu eğitim-öğretim faaliyetine geçireceğiz. Betonarme okulların da saha çalışmaları tamamlandı. Bir kısmının ihale dosyaları hazır. Şu anda 14 okulun ihalesini duyurduk. İnşallah önümüzdeki günlerde başta Konya olmak üzere diğer illerde yapacağımız okulların da ihalelerini tamamlayarak, bir yıl içerisinde hizmete almayı planlıyoruz."

Programda, Konya Vali Yardımcısı Mehmet Usta ve İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy da birer konuşma yaparak, projenin detaylarını değerlendirdi.

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