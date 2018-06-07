"Eğitim arabulucusu" Eto'o'ya ülkesinde ölüm tehdidi

Orta Afrika ülkesi Kamerun'un sorunlu bölgelerinden Anglofon'da eğitimi teşvik için arabulucu olması teklif edilen Atiker Konyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o'nun ayrılıkçı gruplar tarafından ölümle tehdit edildiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kamerun'un kuzeybatı ve güneybatısındaki Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgelerindeki siyasi kriz nedeniyle okula gitmeyi bırakan öğrencileri gelecek eğitim döneminde okula döndürmek için arabuluculuk yapmayı kabul eden Eto'o, sosyal medya üzerinden öldürülmekle tehdit edildi.

Anglofon ayrılıkçılara ait olduğu ileri sürülen bir hesaptan, "Daha fazla uluslararası dikkat çekmenin tek yolu Ambazonya'ya girdiğinde Eto’o’yu öldürmek." yazılı bir mesaj paylaşıldı.

Mesaj kısa süre sonra birçok kişi tarafından sosyal ortamda yayıldı.

Kamerun Eğitim Bakanı Nalova Lyonga salı günü başkent Yaounde'de Eto'o ile yaptığı görüşmede kendisinden Anglofon bölgelerini ziyaret ederek velileri çocukların eğitimini devam ettirmeleri konusunda teşvik etmesini istemişti. Lyonga, Kasım 2016'dan bu yana devam eden kriz nedeniyle kapanma noktasına gelen okulların gelecek yıl normalleşmesi için Eto'o'nun popülerliğinden yararlanmak istediklerini ifade etmişti.