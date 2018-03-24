Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Buluşması gerçekleştirildi

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın katılımı ile sendikanın ‘Adıyaman buluşması’ etkinliği gerçekleştirildi.

Eğitim-Bir-Sen’in bir otelde gerçekleştirdiği etkinliğe AK parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve eğitimciler katıldı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada ki konuşmasında Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler ve Yahudilerin Filistin topraklarında bir devlet kurma ve ‘vaad edilmiş topraklar’ iddiasıyla ilgili yaşanan gelişmeleri anlattı.

Ali Yalçın konuşmasında, “Türkiye coğrafyada olanları anlamakla kalmadı, Yahudi lobisinin tekerine çomak soktu. Coğrafyamızda ki olanı biteni bir magazin gibi göremeyiz. Bizler bu ülkenin entellektülleriyiz. Devlet denen aygıtın ruhu burasıdır. Devlet kamu binaları değil, devlet denen şey memurun kendisidir. Olanı biteni anlamak, puzzlenin parçalarını doğru yapıştırmak gerekir. 120 yıl öncesine gitmeden bu coğrafyada olup bitene yorum yapanlar, olayın başlangıç noktasına gitmedikleri için çokta fazla olayı tahlil edemiyorlar.

Bu coğrafyada olabilecekleri tahmin eden insanlar üzerine düşeni yaptı. ‘Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz’ diye One Minute çekenler doğru yapıyorlar. Kudüs’ü başkenti başkent yapma hamlelerini tersine çevirenler doğu yapıyorlar.

Bize de bir çok operasyon çektiler. Darbeler yaptılar. En son 15 Temmuz’da bu ülkeye çok amansız çok planlı bir darbeye kalkıştılar. Biz teşkilat olarak yaşananları görerek, meydanlara indik. 28 Şubatta 1 milyon üyemiz olsaydı sokak ortasında size operasyon çektirmeyiz” dedi.

Programın açılışında konuşan Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz sendikal faaliyetlerden bahsederek, “Daha özgür, daha adil, daha huzurlu bir dünya hayalimiz var. Bunları gerçekleştirmek için olmazsa olmazımız, yeniden büyük Türkiye idealimiz var. Kamu çalışanlarının taleplerini kazanıma dönüştürebilen sendikacılığın, ülkemizin sivilleşme ve özgürleşme sivil toplumculuğunun, vesayetten kurtuluşun mücadelesini veriyoruz. Kuruş değil, duruş sendikacılığı yapan bir teşkilatız” sözlerine yer verdi.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, sendikayı haksızlık karşısına çıktığını ve meydanlarda mücadele ettiğini belirterek, sendikayı tebrik etti.

Kutlu ayrıca, sendikanın belli bir misyonu olduğunu belirterek, bu değerlerden kopmamaları gerektiğinin altını çizerek, “Okçular tepesinden inerek, ganimet derdine düşmeyelim” dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner ise konuşmasında, “İktidarın şehvetine yenik düşmeyin. Biz sadece ve yalnızca davamıza hizmet etmek için varız. Hiçbirimiz hiç kimse bu milletin üstünde değiliz. Hak ve hakikatin üstünde değildir. Sendikanın verdiği görevler birer emanettir. Makamlar birer emanettir. Kim ki bu sıfatların arkasına sığınarak böbürlenirse kaybederler.

FETÖ’nün zihniyetini ortadan kaldırmadığınız sürece başka bir FETÖ çıkar. FETÖ’nün tankları, topları bizi yenemedi ama nefislerimiz bizi yener” ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrasında Genel Başkan Ali Yalçın’a tablo hediye edildi.