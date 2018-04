Eğitim Bir-Sen Aydın’da kendi binasına kavuştu

Aydın’da kendi binasına kavuşan Memur-Sen’e bağlı Eğitim-Bir-Sen’in hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Açılışa katılan Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, eğitimdeki performans sistemini sert bir dille eleştirdi. Başkan Yalçın, “Eğer öğrenciyi öğretmen karşısında parmak sallayacak hale getirirseniz, ‘Hadi çıkarın not kağıtlarını öğretmene not veriyoruz’ deyip işin suyunu çıkaracak noktaya sürüklerseniz burada eğitim geleceğini dinamitlersiniz” diyerek performans sisteminden vazgeçilmesini istedi.

Eğitim-Bir-Sen’in Aydın’da Efeler İlçe Merkezi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki mülkiyeti kendisine ait olan binanın açılışı için düzenlenen törenin açılışında konuşan Eğitim-Bir-Sen Aydın İl Başkanı Tevfik Aksoy, en iyi hizmeti sunma gayreti içerisinde odluklarını belirterek ekip arkadaşlarına ve destek veren herkese teşekkür etti.

Ak Parti Aydın Milletvekilleri Mehmet Erdem, Abdurrahman Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Ak Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen’in yanı sıra çok sayıda davetli ve öğretmenin katıldığı açılış töreninde konuşan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendika olarak kendi mülklerinde hizmet vermeye gayret gösterdiklerini ve bu konuda oldukça başarılı olan Aydın İl Başkanı Tevfik Aksoy ve ekibine teşekkür etti.

Sendika olarak milyonlara ulaştıklarını belirterek açılışı yapılan mekanın da güzel hizmetlere vesile olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Genel Başkan Ali Yalçın, eğitimde şiddeti kınayıp son günlerde sıkça konuşulan performans sistemini ele aldı. Bu konuda 1 Mayıs’a kadar 2 ayrı konuda imza kampanyalarının devam edeceğini kaydeden Yalçın, “Öğretmenlik mesleği farklı bir meslektir. Öğretmenlik disiplin ve kariyer mesleğidir. Öğrenci ile öğretmen arasında muti bir iletişim vardır. Öğretmen aynı zamanda rol modeldir” dedi.

“Performans sistemi ile eğitimin geleceğini dinamitlersiniz”

Performans sisteminin öğretmeni hırpalayan, itibarını yok eden bir sistem olduğunu ve bu yanlışa düşülmemesi için mücadele ettiklerini ifade eden Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Eğer öğrenciyi öğretmen karşısında parmak sallayacak hale getirirseniz, ‘hadi çıkarın not kağıtlarını öğretmene not veriyoruz’ deyip işin suyunu çıkaracak noktaya sürüklerseniz burada eğitimin geleceğini dinamitlersiniz. Bu projeyi bu taslağı hangi akıl çalıştı kim Bakanlığa sufle etmiş gerçeği merak ediyoruz. Onun için itiraz ediyoruz. Bu olay doğrular gibi sunulmuş olsa da doğruya yakın en büyük yanlıştır. En fazla tehlikeli olan da doğruya yakın yanlıştır. Bu yöntem bu işin çivisin çıktığının göstergesidir” diye konuştu.

“Öğretmenin itibarını 5 paralık eder”

Bu konudaki itirazlarını yüksek sesle haykırdıklarını ve imza kampanyası düzenlediklerini kaydeden Başkan Yalçın, “Bu konudaki itirazımızı ifade ediyoruz. Öğretmenin başarısı ölçülebilir, takip edilebilir. Bilgisi yenilenebilir ama bu yöntem öğretmeni hırpalamak, paçavraya çevirmek itibarını 5 paralık etmektir. Böyle bir yöntem, eğitimin hiç içerisinden gelmemiş hiç tozunu yutmamış hiç sınıf ortamı ve iklimi solumamış adamın yapacağı bir şeydir. Hangi akıl buna kaynaklık teşkil etti gerçekten merak ediyoruz” diyerek performans sistemini sert bir dille eleştirdi.

Yapılan konuşmaların ardından Eğitim-Bir-Sen Aydın İl Binası törenle hizmete açıldı.