Eğitim Bir-Sen ilçe temsilcileri ile aylık toplantısını yaptı

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim Bir-Sen Muğla Şube yönetimi ilçe temsilcileri ile bir araya geldi. Aylık değerlendirme toplantısında, Genç Memur-Sen’in ‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ projesi hakkında değerlendirmelerde bulunarak projesinin uygulanması noktasında istişarelerde bulunuldu.

“Performans ölçe eğitimcileri yıpratıyor”

Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Önder Uçak, performans adı altında yapılan çalışmaların, başta eğitimciler olmak üzere, ülkeye zarar verdiğini belirterek, “Öğretmen performans değerlendirme sistemiyle yapılmaya çalışılan şeyi anlamak mümkün değil. Performans ölçmeye yönelik yaklaşım, eğitimcileri tahrip ediyor, itibarsızlaştırıyor. Öğretmen kimliği bu anlamda irtifa kaybediyor. Öğrencinin eğitimciye parmak salladığı bir sistemde; velinin öğretmeni darp ettiği yerde gelecek inşa edemeyiz” dedi.

“Öğrencinin öğretmene parmak salladığı bir sistemle yol alamayız”

Türkiye’nin çok kritik bir süreçten geçtiğini dile getiren Uçak, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen performans değerlendirmesini eleştiren Önder Uçak, “Eğitim alanında atılan bazı adımlar, hayata geçirilen ve geçirilmeye çalışılan bazı projeler, başta eğitimciler olmak üzere, toplumu geriyor, ayrıştırıyor, iş barışını bozuyor. Öğretmen kimliği bu anlamda irtifa kaybediyor. Öğrencinin öğretmene parmak salladığı bir sistemde, velinin öğretmeni darp ettiği yerde gelecek inşa edemeyiz. Bu projeleri kim hazırlıyorsa, bu aklı kim veriyorsa, kesinlikle sosyal maliyet üretmeye yönelik tuzak kuruyor. İşin bu boyutu gözden kaçırılmamalıdır” diye konuştu.