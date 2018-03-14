Eğitim-Bir-Sen Kahramanlara Şiir ve Ezgi Gecesi düzenledi

İstiklal Marşının Kabulünün 97 ve 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103. yıldönümü nedeniyle Eğitim Bir Sen 1.Nolu Şubesi tarafından organize edilen Kahramanlık Şiirleri ve Ezgi Gecesi etkinliği Melikgazi Belediyesi Tiyatro salonunda yapıldı.
Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu gecede sendikanın Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan’ın rahmetle ve minnetle anıldığı programda açılış konuşmasını Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur Sen İl Temsilcisi Aydın KKalkan yaptı. Mehmet Akif Ersoy’un gözyaşları içinde yazdığı Bülbül şiirini Ümit Şahbaz okudu.
İstiklal Marşı’nın Ayşe Zümre Adıgüzel’in okuduğu gece Namık Kemal Bilgin’in ezgileri ile devam etti.
Program sonunda katılımcılara plaket takdim edildi.
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