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Eğitim-Bir Sen "Öğretmene performansa" hayır demek için kampanya başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 13:01 | Son Güncelleme

Eğitim-Bir-Sen Türkiye genelinde “Öğretmene performansa ve eğitimciye şiddete hayır.

Eğitim-Bir Sen "Öğretmene performansa" hayır demek için kampanya başlattı

Eğitim-Bir-Sen Türkiye genelinde “Öğretmene performansa ve eğitimciye şiddete hayır. İmzanı gönder iradeni göster.” sloganı ile Nisan ayını kapsayan imza kampanyası başlattı.
Başlatılan kampanya kapsamınad Kırşehir’de de Eğitim-Bir Sen şube yönetimi Cacabey ortaokulunda kampanya açılışını yaptı.
Başlatılan imza kampanyası hakkında bilgilendirme yapan Eğitim-Bir Sen Kırşehir Şube Başkanı Oktay Cebeci, performans değerlendirme taslağına hayır dediklerini ve öğretmene karşı şiddete yasal düzenleme istediklerini söyledi.
Cebeci açıklamasında, "Öğretmenlerimiz, eğitimin niteliğine ve öğretmenin mesleki gelişimine hiçbir katkısı olmayacak aksine kurumsal bütünlüğü bozacak, mesleki motivasyonu düşürecek, çalışma barışını yok edecek, işbirliğini zedeleyecek, öğretmenlik mesleğini örseleyecek performans değerlendirme sürecine tabi tutulmak istenmektedirler.
Performans değerlendirme taslağının hiçbir hukuki ve kanuni dayanağı yoktur. Eğitim gibi uzun erimli, sonuçları hemen alınamayan bir süreçte, anlık veya kısa vadeli performans ölçümünün mümkün olmadığı eğitimi bilenlerce açık bir gerçektir.
Meslekleriyle ilgili konularda söz hakkı verilmeyen, politika belirlenirken tecrübesine müracaat edilmeyen, içerik, yöntem ve materyalleri seçme ve okul yönetimiyle ilgili karar süreçlerine hiçbir zaman dahil edilmeyen, neredeyse eğitimin çeperinin kenarına sıkıştırılan öğretmenlerimizin, tüm bu yanlışların ayyuka çıktığı bir dönemde tek sorumlu ilan edilmesi anlamına gelecek performans taslağını haksız bir değerlendirme ve hukuksuz bir uygulama olarak görüyoruz"dedi.
Eğitimcilere yönelik artan şiddet olaylarına karşın ise şiddetin bir çok eğitimciyi mağdur ettiğini bildiren Cebeci, açıklamasını şöyel sürdürdü:
"Her geçen gün artan şiddet olayları birçok eğitimciyi mağdur etmekte, eğitim camiasını hem tedirgin etmekte hem de üzmektedir. Önceden itibarın, ihtimamın ve saygının odağında olan öğretmenlerimiz artık hakaretin, şiddetin ve itibarsızlaştırma sarmalının içine düşürülmüştür. Aklıselim insanlar için bu bir mesleğin yıpranması değil bir milletin geleceğinin yok edilmesidir. Münferit eylemler olmaktan çıkmış, gittikçe yaygınlık kazanmış, artık toplumsal bir yara haline gelmiş bu şiddet, eğitim öğretim hizmetinin yürütülmesini olumsuz etkilemekte, eğitimcilerin verimliliğini düşürmektedir"

Eğitim-Bir Sen

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