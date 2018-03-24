Eğitim-Bir-Sen Performans değerlendirme sistemini eleştirdi

Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Performans değerlendirme sistemini eleştirdi.

Eğitim-Bir- Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından getirilmek istenen performans değerlendirme sistemi ile birlikte öğretmenlere eziyet edileceğini ileri sürdü. Çoban, “Performans ölçmede ısrar etmek öğretmeni örselemektir. Öğretmen kimliğini örselediğinizde, ayaklar altına aldığınızda toplumda her şeyi ayaklar altına alabilecek bir nesil imal etmiş olursunuz. Öğretmenlik kolay bir meslek değildir. Öğretmenliğin nasıl bir şey olduğunu öğrenmek isteyenler, Edirne’ye gelsinler, Fatih Sultan Mehmet’in öğrencilik zamanında yaşadığı hadiseyi dinlesinler” dedi.

Osmanlı dönemindeki bu hadiseyi anlatan Mustafa Çoban, “Fatih Sultan Mehmet öğrencilik yıllarında yaramazlık yapınca hocası Akşemseddin sürekli uyarırmış ancak ‘ben Padişahın oğluyum bana bir şey diyemezsin’ diyerek karşılık verirmiş, Akşemsettin bu durumu Padişah’a iletmiş. Padişah da müthiş bir plan yapmış. Şehzadenin yaramazlık yaptığı bir anda sınıfa dalmış ve bu davranışı sonrasında Akşemseddin’den tokat yemiştir. Padişah dışarı çıkıp kapıyı çaldıktan sonra içeri girip özür dilemiş. Padişah babasının yaşadığı bu duruma şok olan ve güvendiği dağlara kar yağan Fatih Sultan Mehmet bir daha hocasını sinirlendirecek bir şey yapamamıştır” diyerek öğretmenin itibarına vurgu yaptı.

Günümüzde öğretmenlerin ALO 147 şikayet hattı ile sürekli baskı altında tutulduğunu savunan Çoban, 9 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi’ hedefleri arasında eğitimde performans değerlendirme uygulamasına yer verildiğini, 12 ilde pilot uygulaması tamamlanan öğretmen performans sistemi için yönetmelik taslağı yayınlandığını yakın zamanda da bunun yürürlüğe gireceğinin ifade edildiğini söyledi.

Başarısızlıkların sorumlusunun öğretmenler gibi gösterildiğini ileri süren Çoban, “Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmekte yetersiz kalan, düşük performansıyla sınıfı geçemeyen Bakanlık, eğitimdeki yanlış politikaların sonucunda ortaya çıkan başarısızlığı üzerinden atmaya ve sorumluluğu eğitimcilere yıkmaya çalışmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı’nın eğitimcilerin mesleki yeterliliklerini artırmak için uygulayacağı iddia edilen performans değerlendirme sistemi, eğitimin, eğitimcilerin hiçbir sorununu çözemeyeceği gibi, yeni sorunlara yol açacaktır. Öğretmenlerin performansı için yapılacak değerlendirmede ortaya çıkacak olan performans notu okul müdürü, zümre öğretmenleri, zümre dışı öğretmenler, veliler, öğrenciler ve öğretmenin öz değerlendirmesi sonucunda elde edilecektir. 4 yılda bir yapılacak sınav notu da o yıl değerlendirmeye eklenecektir. Bakanlığın performans değerlendirme uygulaması öğretmenlerin birbirine ve öğrencilerine karşı güvensizliğini artıracak, sürekli performans baskısı ve tehdidi altında çalışmasının önünü açacaktır. Eğitimde; öğretmen açığı, mülakatla sözleşmeli öğretmenlik, ek ders esaslarındaki eşitsizlik, ders ücretlerindeki adaletsizlik, okulların bütçe sorunu, yabancı dil pilot uygulaması, rehberlik hizmetlerinin hizmetin özüne uygun kurgulanamaması, teftiş sistemindeki dönüşümün tamamlanamaması ve rehberlik ayağının ihmal edilmesi, ortaöğretime geçişte yeni sürecin soru işaretleri içermesi, alan değişikliği taleplerinin karşılanmaması, yer değişikliği sürecinde yaşanan sorunlar, öğretmene karşı giderek artan şiddet gibi konular çözüm beklemektedir”