Eğitim-Bir-Sen’den basın açıklaması

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) Şube Başkanı Sefer Özatak, öğretmen performans değerlendirme sistemi ve eğitimciye yapılan şiddetle ilgili bir açıklama yaptı.

Eğitim Bir-Sen Hakkari Şube Başkanı Sefer Özatak, sözleşmeli öğretmen atama uygulamasına yönelik eleştirileri dile getirmek, bazısı ölümle sonuçlanan şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. Özatak, “Millî Eğitim Bakanlığının, eğitimcilerin moral ve motivasyonunu bozacak, yüz yüze bakanları karşı karşıya getirecek, saygınlığını zedeleyecek performans değerlendirme sistemi taslağına ilişkin itirazlarımızı buradan haykırıyoruz. Öğretmenlere özgü bir performans sistemi oluşturma gayreti, eğitimin insan temalı bir ilişki ve iletişim hizmet alanı, insanı inşa etme zemini olduğu gerçeğini ıskalamayı beraberinde getirir” dedi

Şiddetin önlenmesi için ivedilikle tedbir alınması gerektiğini de ifade eden Özatak, “Eğitimcilerin terörün, hain darbe girişiminin ve şiddetin hedefi olması, eğitim camiasını umutsuzluğa düşürmeye başlamıştır. Son olarak, Patnos’un Aktepe köyündeki Yatılı Bölge Okulu Müdürü Yusuf Varol, bir öğrencinin kardeşi tarafından sırtından bıçaklandı. Şiddetin aileden sokağa ve çalışma ortamına kadar hayatın her alanında gözleniyor oluşu, sağlıksız bir gidişatı işaret etmektedir. Öğretmenlerin emeğini yok sayan, itibarını örseleyen, eğitimdeki etki alanını daraltan, eğitimin aktörünü neredeyse bir figürana dönüştüren, bu mesleği her türlü haksızlığa ve saldırıya açık hâle getiren yaklaşımlar ve politikalar, bugün geldiğimiz noktanın sebebidir. Yaşanan mesleki erozyon öğretmeni savunmasız bırakmış, saldırılara açık hâle getirmiştir. Eğitim-Bir-Sen olarak, performans değerlendirmesi başta olmak üzere, öğretmenlik mesleğini değersizleştiren ve eğitimin sorunlarını derinleştiren uygulamalara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.