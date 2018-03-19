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Eğitim Bir-Sen’den öğrencilere "Çanakkale" menüsü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 13:43 | Son Güncelleme

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanlığı tarafından Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla öğrencilere Çanakkale menüsü dağıttı.Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan ve yönetim kurulu üyeleri, Mustafa Eraslan Anadolu Lisesi öğrencilerine Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale manüsü dağıttı.

Eğitim Bir-Sen’den öğrencilere "Çanakkale" menüsü

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanlığı tarafından Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla öğrencilere Çanakkale menüsü dağıttı.
Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan ve yönetim kurulu üyeleri, Mustafa Eraslan Anadolu Lisesi öğrencilerine Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale manüsü dağıttı. Öncesinde bir basın açıklaması düzenleyen Kalkan, "Yüreği sarsılmaz bir iman ve vatan aşkıyla çarpanları, hayasızca akına gövdesini siper eden Çanakkale şehitlerimizi hiç unutmadık, asla unutmayacağız. Vatanımızı, istiklalimizi ve istikbalimizi muhafaza etmek için Çanakkale ruhunu diri bir bilinçle hep canlı tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz. Milli heyecanımız bu ruhtan güç ve ilham almaktadır. Milletimiz bu bilince sahip olduğu sürece yenilmeyecek, tutsak edilmeyecektir. Milletimiz, bu gerçeği 15 Temmuz işgal girişimini canı ve kanı pahasına püskürterek bir kez daha göstermiştir. Milli ve tarihi hassasiyetleri artıracak değerler eğitimine önem veren Eğitim Bir-Sen olarak, tarihimizin bu iftihar tablosunu ve şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından dualar edildi ve öğrencilere Çanakkale menüsü dağıtıldı.

Eğitim Bir-Sen’den öğrencilere

Eğitim Bir-Sen’den öğrencilere

Eğitim Bir-Sen’den öğrencilere

Eğitim Bir-Sen’den öğrencilere

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