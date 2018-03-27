Eğitim Bir-Sen’den PDS’ye tepki

Eğitim Bir-Sen üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak Performans Değerlendirme Sistemini (PDS) tepki gösterdi.
Eğitim Bir-Sen’e üye öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığının Performans Değerlendirme Sistemine 81 ilde eşzamanlı olarak tepki etti. Antalya’da yaklaşık 500 kişilik bir grup İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde toplanarak sloganlar attı. Sendika üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, Performans değerlendirmesinin hukuki ve kanuni dayanağı olmadığını savundu. Çoban, “Aday öğretmenlerin asli öğretmenliğe geçiş süreci hariç tutulursa, 657 sayılı Kanun ve 652 sayılı KHK başta olmak üzere, eğitim çalışanlarının statülerini düzenleyen temel düzenlemelerin hiçbiri taslakta yer alan türden bir performans değerlendirmesine imkân tanımamaktadır. Performans değerlendirmesinin, herhangi bir analizin sonucu olmadığı gibi, neye hizmet ettiği de belli değildir” dedi.
Çalışma Raporu imzalandı
Öğretmenin performansının ölçülmesine neden gerek duyulduğunun açıklanmadığını ve amacın ne olduğunun eğitim camiası ile paylaşılmadığını belirten Çoban taslak metinde performans sisteminin öğretmenin veriminin, başarısının tespit edilmesi ve ödüllendirilmesi ifade edilmiş olsa da bunun arzu edilen amaca hizmet etmeyeceğinin aşikar olduğunu kaydetti. Çoban, Ekim 2017 tarihli Kurum İdari Kurulu Çalışma Raporu’nda “pilot illerde uygulaması denenmeye başlanılan, öğretmen motivasyonunu olumsuz etkileyecek, çalışma barışını bozacak, kanuni dayanağı olmayan öğretmenlerin performans değerlendirmesi uygulamasına son verilmesi” talebinin bakanlık tarafından görmezden gelindiğini söyledi.
"Öğretmene şiddet önlenmeli"
Çoban, “Özerkliğin tanınmadığı, eğitim hizmetinin sunumunda öğretmenin karar alma mekanizmasından dışlandığı, sadece verili görevleri ifasının istenildiği bir ortamda öğretmenlerin oluşturulmasında yer almadıkları kararların öngörülebilir sonuçlarından dahi sorumlu tutularak değerlendirilmeleri kabul edilemez. Eğitimin öznelerine değinmeyen performans değerlendirmesi puan toplamaktan başka bir amaca hizmet etmez” şeklinde konuştu. Çoban ayrıca mülakatlı atamadan ve sözleşmeli öğretmenlikten vazgeçilmesi gerektiğini belirtirken, öğretmene yönelik şiddete karşı da tedbirler alınması çağrısı yaptı.
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