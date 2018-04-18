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Eğitim Fakültesinde ‘Yüksek Onur Belgesi Töreni’ gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 17:46 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen 2017-2018 Yüksek Onur Belgesi Töreni, Eğitim Fakültesi E Blok Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.331 öğrencinin Yüksek Onur Belgesi aldığı törene Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.

Eğitim Fakültesinde ‘Yüksek Onur Belgesi Töreni’ gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen 2017-2018 Yüksek Onur Belgesi Töreni, Eğitim Fakültesi E Blok Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
331 öğrencinin Yüksek Onur Belgesi aldığı törene Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çoşkun Bayrak, Eğitim Fakültesi öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Coşkun Bayrak, “Öncelikle ailelerinizi kutluyorum çünkü sorumluluklarını yerine getiren bireyler yetiştirdiğini görüyorum. Umuyorum ki bu başarılar devamı gelecek. Önümüzdeki yıllarda da akademik başarının yanında yaşamla ilgili başarılar edeceksiniz. Bu bir başlangıç, hayat bir sınavlar silsilesi olduğuna göre ilk sınavınızda oldukça başarılı olduğunuzu söyleyebilirim. Aslında akademik başarıyla birlikte biz Eğitim Fakültesi olarak sosyal ve psikolojik başarının da öğretim adaylarında olmasını bekliyoruz. İlk önce aileleriniz sonra hocalarınızı sonra sizleri kutluyorum, başarılarınızın devamını diliyorum” şeklinde konuştu.
Tören, 2017-2018 Yılı Bahar Dönemi Eğitim Fakültesi bölümlerinden yüksek onur alan öğrencilere ve mezunlara belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Eğitim Fakültesinde ‘Yüksek Onur Belgesi Töreni’ gerçekleştirildi

Eğitim Fakültesinde ‘Yüksek Onur Belgesi Töreni’ gerçekleştirildi

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