Eğitim için Artvin’den Muğla’ya bin 645 kilometre koşacak

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının (TEGV) “TEGV ile Eğitime Koşar Adım” projesi kapsamında eğitim gönüllüsü Ahmet H. Uysal, Artvin’den Muğla’ya kadar koşarak bin 645 kilometre yol katedecek.

Çocukların çağdaş ve eşitlikçi eğitim olanaklarından yararlanmaları için faaliyet gösteren TEGV, Türkiye’de eğitim alanında önemli bir projeye imza attı. İş adamı ve eğitim gönüllüsü Ahmet H. Uysal, “TEGV ile Eğitime Koşar Adım” projesi kapsamında 11 Nisan Çarşamba günü Artvin’den Muğla’ya koşmaya başlayacak. Uysal, 14 ilden geçerek yaklaşık bin 645 kilometrelik yolu 46 günde koşarak tamamlayacak. Proje kapsamında imkanları kısıtlı çocukların TEGV’DE eğitim desteği alabilmeleri için bağış toplanacak.

İş adamı ve eğitim gönüllüsü Ahmet H. Uysal, “Yıllardır hayalini kurduğum koşuya başlıyorum. Yaklaşık 2 ay sürecek koşumuzda 14 ilden geçip 6-7 Haziran gibi Muğla Fethiye’ye ulaşacağım. TEGV’in eğitim birimlerine bağış toplamak amacıyla bu koşuyu gerçekleştiriyorum. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının tüm Türkiye’yi saran birimleri var. Güzergahımız üzerinde de TEGV’in 10’a yakın biriminden geçeceğiz ve o noktalarda çeşitli etkinlikler yapıp çocuklarımızla buluşacağız” dedi.

Eğitimde eşitliğin önemine dikkat çeken Uysal, “Eğitimde nitelikli eğitim çok önemli. Bu nedenle insanların TEGV’in faaliyetlerini desteklemelerini istiyorum. Eğitim için bütün Türkiye’yi koşarak katediyoruz. Bu projede bizlerle olmalarını istiyoruz. Çocuklarımıza da kendinize inanın, kendinize güvenin, içinizdeki gücü keşfedip bol bol hayal kurun ve hayallerinizin peşinden koşun diyoruz” ifadelerini kullandı.

Ahmet H. Uysal’a teşekkür eden TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, “Ahmet Uysal Bey, TEGV çocukları için çok güzel projelere imza atıyor. Geçen yıl Nisan 2017’de Siirt Pervarili çocukların TEGV’de eğitim alabilmesi için Kuzey Kutbu Maratonu’na (FWD North Pole Marathon) katıldı. Eksi 55 derecede 42,2 kilometre koşup 181 bin TL bağış toplayarak TEGV Pervari Öğretim Biriminin 2 yıllık eğitim masrafını karşılamıştı. Şimdi Uysal kardeşimiz hedefi daha da büyüterek Türkiye’yi bir boydan bir boya koşacak. Eğitime verdiği bu destekler için kendisine tüm çocuklarımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından bin 645 kilometrelik koşunun startı verildi.