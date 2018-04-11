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Eğitim için Artvin'den Muğla'ya koşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 16:31 | Son Güncelleme

TEGV gönüllüsü Ahmet Uysal, ihtiyaç sahibi çocuklar için bağış toplamak amacıyla bin 645 kilometrelik Artvin-Muğla koşusuna başladı - Uysal: - "Yıllardır hayalini kurduğum koşuya başlıyorum. İmkanları kısıtlı çocuklarımızın TEGV'in eğitim desteğiyle aydınlanması için bağış toplayacağım"

ARTVİN (AA) - Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) gönüllüsü Ahmet Uysal, imkanları kısıtlı çocukların eğitimi için bağış toplamak amacıyla Artvin ile Muğla arasında bin 645 kilometre koşacak.

Uysal, TEGV'in "Eğitime Koşar Adım" projesi kapsamında yapacağı koşuya başlamak için TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ve gönüllülerle birlikte Artvin'in Atatepe mevkisindeki Atatürk heykeli önüne geldi.

Ahmet Uysal burada yaptığı açıklamada, 2017 yılında Siirt Pervarili çocukların TEGV'den eğitim desteği alması için Kuzey Kutbu Maratonu'na katıldığını, sıfırın altında 55 derecede 42 kilometre koşarak 181 bin lira bağış topladığını söyledi.

Bu yıl da "Eğitime Koşar Adım" projesi kapsamında Artvin'den başlayarak Muğla'ya kadar bin 645 kilometre koşacağını belirten Uysal, "Yıllardır hayalini kurduğum koşuya başlıyorum. İmkanları kısıtlı çocuklarımızın TEGV'in eğitim desteğiyle aydınlanması için bağış toplayacağım. Bu bağışlarla yaklaşık 5 bin çocuğumuzun TEGV'den nitelikli eğitim desteği almasını hedefliyorum." dedi.

Koşunun yaklaşık 2 ay süreceğini dile getiren Uysal, şöyle devam etti:

"5 günde bir dinleneceğim. 14 ilden geçip 6-7 Haziran gibi Muğla Fethiye'ye varmayı planlıyorum. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının tüm Türkiye'yi saran birimleri var. Güzergahımız üzerinde de TEGV'in 10'a yakın biriminden geçeceğiz ve o noktalarda çeşitli etkinlikler yapıp çocuklarımızla buluşacağız."

- "Hayallerinizin peşinde koşun"

Günlük ortalama bir maraton mesafesi koşacağını ifade eden Uysal, koşu sırasında çoğunlukla yalnız olacağını söyledi.

Uysal, eğitim için bütün Türkiye'yi koşarak kat edeceğini belirterek, "Çocuklarımıza buradan bir mesaj vermek istiyorum; kendinize inanın, güvenin. İçinizdeki gücü keşfedip bol bol hayal kurun. Ben sizler için koşuyorum, sizler de hayallerinizin peşinde koşun." dedi.

TEGV Genel Müdürü Tosyalı da Ahmet Uysal'ı duyarlılığından dolayı tebrik ederek, "TEGV çocukları adına müthiş bir iş yapıyor. Bu kapsamda geçen yıl kutuplarda maraton koşmuş, Siirt Pervari'deki çocuklarımızın iki yıllık giderlerini karşılamıştı. Şimdi de Türkiye'yi bir baştan bir başa koşacak. Bir eğitim gönüllüsü olarak müthiş işler yapıyor." diye konuştu.

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