Eğitim için Artvin'den Muğla'ya koşuyor

ERZİNCAN (AA) - Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) gönüllüsü Ahmet Uysal, "Eğitime Koşar Adım" projesi kapsamında bağış toplamak amacıyla bin 645 kilometrelik Artvin-Muğla koşusunda Erzincan'a ulaştı.

İmkanları kısıtlı çocuklar için Artvin ile Muğla arasında bin 645 kilometreyi koşacak olan Uysal, Erzincan'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde TEGV'de çocuklarla bir araya geldi.

Erzincan TEGV Öğrenim Birimi binasında gerçekleştirilen etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, eğitim gönüllüsü Uysal, öğrenciler ve veliler katıldı.

Uysal burada yaptığı açıklamada, 2017 yılında Siirt Pervarili çocukların TEGV'den eğitim desteği alması için Kuzey Kutbu Maratonu'na katıldığını, sıfırın altında 55 derecede 42 kilometre koşarak 181 bin lira bağış topladığını söyledi.

TEGV'nin bir gönüllüsü olduğunu vurgulayan Uysal, bu yıl da "Eğitime Koşar Adım" projesi kapsamında Artvin'den başlayarak Muğla'ya kadar bin 645 kilometre koşacağını belirterek şöyle devam etti: