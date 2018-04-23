HABER

Eğitim için Artvin'den Muğla'ya koşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 20:09 | Son Güncelleme

TEGV gönüllüsü Ahmet Uysal, ihtiyaç sahibi çocuklarına bağış toplamak için başladığı bin 645 kilometrelik Artvin-Muğla koşusunda Erzincan'a ulaştı - Uysal: "Bu koşu ile birlikte elde edilen bağışlarla yaklaşık 5 bin çocuğumuzun TEGV'den nitelikli eğitim desteği almasını hedefliyorum"

ERZİNCAN (AA) - Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) gönüllüsü Ahmet Uysal, "Eğitime Koşar Adım" projesi kapsamında bağış toplamak amacıyla bin 645 kilometrelik Artvin-Muğla koşusunda Erzincan'a ulaştı.

İmkanları kısıtlı çocuklar için Artvin ile Muğla arasında bin 645 kilometreyi koşacak olan Uysal, Erzincan'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde TEGV'de çocuklarla bir araya geldi.

Erzincan TEGV Öğrenim Birimi binasında gerçekleştirilen etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, eğitim gönüllüsü Uysal, öğrenciler ve veliler katıldı.

Uysal burada yaptığı açıklamada, 2017 yılında Siirt Pervarili çocukların TEGV'den eğitim desteği alması için Kuzey Kutbu Maratonu'na katıldığını, sıfırın altında 55 derecede 42 kilometre koşarak 181 bin lira bağış topladığını söyledi.

TEGV'nin bir gönüllüsü olduğunu vurgulayan Uysal, bu yıl da "Eğitime Koşar Adım" projesi kapsamında Artvin'den başlayarak Muğla'ya kadar bin 645 kilometre koşacağını belirterek şöyle devam etti:

"Bu sene de Türkiye’yi boydan boya koşma hayalini gerçekleştiriyorum. İmkanları kısıtlı çocuklarımızın TEGV'in eğitim desteğiyle aydınlanması için bağış toplayacağım. Bu koşu ile birlikte elde edilen bağışlarla yaklaşık 5 bin çocuğumuzun TEGV'den nitelikli eğitim desteği almasını hedefliyorum. Artvin ilinden yola çıkıp 14 il geçerek Muğla’ya kadar koşacağım. Şu ana kadar 4 ilimizden geçip Erzincan'a geldim. Bu güzel günde Atatürk’ün çocuklarımıza hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda burada bulunmaktayım." dedi.

Tosyalı da tüm çocukların bayramını kullandığını ifade ederek, “Ahmet Uysal arkadaşımız bu defa daha zorlu bir projeye kalkıştı. 11 Nisan’da Artvin ilinden yola çıktı ve bin 645 kilometre koşmayı hedefliyor. Bu koşusunu 7 Haziran’da Fethiye’de sonlandıracak. Bunu yaparken de TEGV adına farkındalık yaratmak ve aynı zamanda da 5 bin çocuğumuzun eğitim giderlerini karşılamak üzere bir hedef koydu kendisine." dedi.

Program, öğrencilerin dans gösterileri ve sergi açılışının ardından sona erdi.

İşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddiaİşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddia
Gerilim tırmanıyor! Yunanistan'dan Erdoğan'a yanıt geldiGerilim tırmanıyor! Yunanistan'dan Erdoğan'a yanıt geldi
Dışişleri'nden ABD'nin Türkiye raporuna tepki! Dışişleri'nden ABD'nin Türkiye raporuna tepki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Uysal Erzincan koşu Muğla TEGV vakfı

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Hüsnü Şenlendirici'yi görenler gözlerine inanamadı!

Hüsnü Şenlendirici'yi görenler gözlerine inanamadı!

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Atatürk'ün fotoğrafı Uşak ve Afyon arasında tartışma yarattı

Atatürk'ün fotoğrafı Uşak ve Afyon arasında tartışma yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.