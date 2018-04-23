Eğitim için Artvin'den Muğla'ya koşuyor

ERZİNCAN (AA) - Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) gönüllüsü Ahmet Uysal, "Eğitime Koşar Adım" projesi kapsamında bağış toplamak amacıyla bin 645 kilometrelik Artvin-Muğla koşusunda Erzincan'a ulaştı.
İmkanları kısıtlı çocuklar için Artvin ile Muğla arasında bin 645 kilometreyi koşacak olan Uysal, Erzincan'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde TEGV'de çocuklarla bir araya geldi.
Erzincan TEGV Öğrenim Birimi binasında gerçekleştirilen etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, eğitim gönüllüsü Uysal, öğrenciler ve veliler katıldı.
Uysal burada yaptığı açıklamada, 2017 yılında Siirt Pervarili çocukların TEGV'den eğitim desteği alması için Kuzey Kutbu Maratonu'na katıldığını, sıfırın altında 55 derecede 42 kilometre koşarak 181 bin lira bağış topladığını söyledi.
TEGV'nin bir gönüllüsü olduğunu vurgulayan Uysal, bu yıl da "Eğitime Koşar Adım" projesi kapsamında Artvin'den başlayarak Muğla'ya kadar bin 645 kilometre koşacağını belirterek şöyle devam etti:
"Bu sene de Türkiye’yi boydan boya koşma hayalini gerçekleştiriyorum. İmkanları kısıtlı çocuklarımızın TEGV'in eğitim desteğiyle aydınlanması için bağış toplayacağım. Bu koşu ile birlikte elde edilen bağışlarla yaklaşık 5 bin çocuğumuzun TEGV'den nitelikli eğitim desteği almasını hedefliyorum. Artvin ilinden yola çıkıp 14 il geçerek Muğla’ya kadar koşacağım. Şu ana kadar 4 ilimizden geçip Erzincan'a geldim. Bu güzel günde Atatürk’ün çocuklarımıza hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda burada bulunmaktayım." dedi.
Tosyalı da tüm çocukların bayramını kullandığını ifade ederek, “Ahmet Uysal arkadaşımız bu defa daha zorlu bir projeye kalkıştı. 11 Nisan’da Artvin ilinden yola çıktı ve bin 645 kilometre koşmayı hedefliyor. Bu koşusunu 7 Haziran’da Fethiye’de sonlandıracak. Bunu yaparken de TEGV adına farkındalık yaratmak ve aynı zamanda da 5 bin çocuğumuzun eğitim giderlerini karşılamak üzere bir hedef koydu kendisine." dedi.
Program, öğrencilerin dans gösterileri ve sergi açılışının ardından sona erdi.
İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı
CHP'li vekilden Abdullah Gül tepkisi: Bizim için yok hükmünde
Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler
Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi
Son dakika: Suudi Arabistan'a yine füze atıldı
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!
ABD’de PKK skandalı!
Facebook, Türkiye’deki kullanıcılarını uyardı
İstanbul'da balık-ekmek izdihamı
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum