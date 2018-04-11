Eğitim-İş’ten ’Performans değerlendirme sistemine’ tepki

Eğitim-İş Edirne Şubesi Şube Başkanı Nedim Zobar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan öğretmenler için performans değerlendirme sisteminin öğretmenlik mesleğini değersizleştirmenin geldiği noktayı gösterdiğini söyledi.
Eğitim-İş Edirne Şubesi Şube Başkanı Nedim Zobar, kentin trafiğe kapalı caddesi Saraçlar’da, Eğitim-İş üyeleriyle birlikte, MEB tarafından hazırlanan öğretmenler için performans değerlendirme sistemi taslağıyla ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Zobar, MEB tarafından 2016 yılında devreye sokulan ve Eğitim-İş olarak dava konusu yaptıkları, performans değerlendirme sisteminin, öğretmenlik mesleğini değersizleştirmenin geldiği noktayı göstermek olduğunu belirterek, "Her konuda olduğu gibi MEB, bu önemli aşamada da eğitimin paydaşları olan bizlere fikir sormaya lütfetmemiş ve hatta itirazlarımıza kulak kapatmıştır. Eğitimin cevheri olan öğretmenlere değer vermeyen bir anlayışın, başarılı ve çağdaş bir eğitim sistemi oluşturma ihtimali yoktur. Performans sistemi kaldırılıncaya kadar devam ettireceğimiz eylemlerimize, bu haklı, meşru ve demokratik başkaldırımıza, sendikalı-sendikasız tüm öğretmenlerimizi destek vermeye çağırıyoruz. Eğitim sisteminin veriminden memnun olmayan MEB, eğitimcilerden önce dönüp kendi performansına bakmalıdır" dedi.
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