Eğitim-İş’ten performans sistemi eleştirisi

Eğitim-İş Kırşehir Şubesi performans ’Mesleğimiz onurumuzdur’ kampanyası başlattı.

Eğitim-İş Kırşehir Şube Başkanı Levent Akça, başlatılan kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada, eğitim sisteminin özelleştirilmeye çalışılırken öğretmenlerin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını söyledi.

Akça açıklamasında, "Bakanlığın hayata geçirmeye çalıştığı performans değerlendirme sisteminde öğretmenler her yıl, öğrencilerin, velilerin, meslektaşlarının ve eğitim yöneticilerinin değerlendirmesi ile karşı karşıya kalacak. MEB’in amacının eğitimde ücretli, sözleşmeli ve güvencesiz istihdamı yaygınlaştırmak olduğu herkesin malumu olmuştur. Türkiye’de eğitimde yaşanan sorunların nedeni öğretmenlerin performansları değildir. Öğretmen eğitimin temelidir ancak öncelikli olan eğitime yaklaşım anlayışının ulusal olması, siyasi değil ulusal hedeflerin ön plana çıkarılmasıdır" ifadelerini kullandı.