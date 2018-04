- "Eğitim iyi giderse her şey iyi gider"

Eğitim alanında bugünün dünden daha iyi olduğu gibi yarının da bugünden daha iyi olacağını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"2014-2018 yılları arasında onuncu kalkınma planı vardı, eğitime ilişkin konulan hedefler vardı, 2018 yılında eğitimde şu hedefler yakalansın diye, hemen hemen hepsi yakalandı. Bazısı da konulan hedeflerin bir önüne geçti. Orada ifade edilen husus şuydu, OECD ülkelerinin ayırdığı oranda milli gelirde eğitime pay ayıralım, yaklaştıralım derken, 5,2 gibi bir rakam hayal edilirken, şu anda eğitime ayrılan kaynak milli gelirin 6,2'sinin üzerinde, yani koyduğumuz hedefin önündeyiz."

Eğitimin önemine dikkati çeken Yılmaz, "Eğitim iyi giderse her şey iyi gider, eğitimi ihmal ederseniz her şeyi de ihmal etmişsiniz demektir. Çünkü eğitim her şeyi yetiştirir, iyi doktor, iyi hemşire, iyi mühendis eğitimden çıkar. Diğer meslekler de önemlidir ama eğitim diğerlerinin her birisini yapılandırır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan İsmet Yılmaz, Iğdır'da yapılması planlanan Kars-Iğdır-Nahçıvan Demiryolu Projesine de değinerek, "Sizi demiryoluyla Nahçıvan'a bağlayacağız. O, inşallah hem dışarıdan buraya yük ve yolcu akışını sağlayacak hem de burada üretilenin de Türkiye, dünya ve Nahçıvan'a açılmasını daha kolaylaştıracak. Yani daha karlı hale getirecek." ifadesini kullandı.