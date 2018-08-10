"Eğitim Köprüsü" Mardinli öğrencileri Bosna Hersek'e getirdi

SARAYBOSNA (AA) - Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu Üniversitesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yürütülen, "Mezopotamya'dan Balkanlara Eğitim Köprüsü Projesi" kapsamında Bosna Hersek'e gelen 46 Mardinli öğrenci Aliya İzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti. Bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum İzetbegoviç'in mezarının bulunduğu Kovaçi Şehitliğine gelen öğrenciler, Bilge Kral ve Bosna savaşının şehitleri için dua etti. Şehitlik ziyaretinin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan grup sorumlusu yazar Ahmet Tezcan, öğrencilerin, Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın kurduğu Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde farklı dersler aldıklarını, proje kapsamında Balkanlar ve İzetbegoviç hakkında 12 haftalık bir eğitim sürecinden geçtiklerini ifade etti. Öğrencilerin, proje kapsamında İzetbegoviç'in eserlerini okuduklarını aktaran Tezcan, "Aliya İzetbegoviç'in hem siyasi hem fikri kişiliği hakkında fikir sahibi oldular, hem de bunlarla ilgili sunumlar yaptılar." dedi.

Tezcan, eğitim alan 235 öğrencinin gruplar halinde Bosna Hersek'e getirildiğini, öğrencilerin teoride öğrendiklerini bir de pratikte görmeleri için kısa bir Bosna Hersek turu yaptıklarını söyledi. Aliya'nın Türkler için ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Tezcan, "Biz Türkler Aliya İzetbegoviç ve Bosna Hersek konusunda son derece hassasız. Bosna Hersek'e gelen, Saraybosna'ya gelen Türklerin neredeyse tamamı ilk ziyaretlerini Kovaçi Şehitliğine yapar ve Aliya İzetbegoviç'i ve onun şehitlerini ziyaret ederek Fatiha okur. Yoksa burada yiyecekleri çevapinin, böreğin ve içecekleri suyun hakları olmadığını düşünürler." diye konuştu. - Projenin sonunda kitapçık ve belgesel hazırlanacak Proje Koordinatörü Burak Tuzlu da "Mezopotamya'dan Balkanlara Eğitim Köprüsü Projesi" kapsamında teori eğitimini tamamlayan 235 gencin, gözlem ve öğrendiklerine ilişkin birer makale kaleme alarak kitap yazacaklarını ve çektikleri fotoğraf ve videolardan oluşan fotoğraf sergisi ile belgesel film hazırlayacaklarını belirtti.

Mezopotamya'nın çok kültürlü yapısı ile Balkanlar'ın çok kültürlü yapısı arasında bir bağ kurmaya çalıştıklarını vurgulayan Tuzlu, "Mezopotamya için Mardin'i, Balkanlar'dan da Bosna Hersek'i seçip faklı etnik yapıların farklı kültürlerin, farklı dinlerin, farklı süreçleri yaşamış olan toplulukların gençlerinin aslında bir yerde birbirleriyle iletişim kurmasının sağlanması amacıyla yürüttüğümüz projelerden bir tanesiydi bu." değerlendirmesinde bulundu. Projenin önemine değinen Tuzlu, gençlerin bu sayede daha evrensel bir dünyayı tanıdıklarını ifade ederek, projenin hayata geçirilebilmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Valisi Yaman ve Mardin Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti. Merkezde yaklaşık 34 atölyenin olduğunu aktaran Tuzlu, dış politika, senaryo yazarlığı ve müzik atölyeleri gibi gençlerin işine yarayabilecek her türlü bilgiyi edinebilecekleri bir noktada yürütülen bir merkez olduğunu söyledi. Tuzlu, bir sonraki projelerinin 4 kıta, 8 ülke, 90 öğrenci ile gerçekleştirileceğini ifade etti.