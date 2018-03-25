HABER

Eğitim Tarihi Müzesi, eğitim tarihine ışık tutuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 10:41 | Son Güncelleme

KONYA İl Milli Eğitim Müdürlüğü  tarafından, açılan ve 120 yıldır kullanılan 2 bini aşkın eğitim materyalinin sergilendiği İl Eğitim Tarihi Müzesi, eğitim tarihine ışık tutuyor. Müzede, öğrencilerin giydiği siyah önlükten Osmanlıca yazılmış, diplomalara, kayıt defterlerinden piyanoya, dondurulmuş deney hayvanlarından yatılı okullarda kullanılan çamaşır makinası ve ütüye kadar her türlü eğitim aracını bulmak mümkün.

Eğitim Tarihi Müzesi, eğitim tarihine ışık tutuyor

İsmail AKKAYA- Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, açılan ve 120 yıldır kullanılan 2 bini aşkın eğitim materyalinin sergilendiği İl Eğitim Tarihi Müzesi, eğitim tarihine ışık tutuyor. Müzede, öğrencilerin giydiği siyah önlükten Osmanlıca yazılmış, diplomalara, kayıt defterlerinden piyanoya, dondurulmuş deney hayvanlarından yatılı okullarda kullanılan çamaşır makinası ve ütüye kadar her türlü eğitim aracını bulmak mümkün.
Konya'da geçen yıl 24 Kasım Öğretmen Günü'nde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 1899 yılında Anadolu'daki ilk müzelerden biri olarak açılan ve daha sonra anaokulu olarak kullanılan Müzeyi Hümayun binasına 'İl Eğitim Tarihi Müzesi' açıldı. Müzede 120 yıldır kullanılan eğitim araç gereçleri sergileniyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, 'İl Eğitim Tarihi Müzesi'nde 2 bini aşkın eğitim materyalin bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:
''1899 yılında Konya Lisesi'nin açılış tarihinden itibaren kullanılan bütün eğitim materyalleri burada sergilenmek suretiyle, eğitim tarihimize ışık tutmuş olduk. Bugün öğrencilerimiz, tamamen e- okul üzerinden elektronik ve dijital ortamda eğitim öğretim, kayıt, nakil işlemleri yaparken; acaba bu işlemler geçmişte nasıl yapıldı diye, merak edip müzemizi ziyaret ederse, çok ciddi bir fikir sahibi olacak. Müzemiz iki odadan oluşuyor. Burayı daha zenginleştirmek arzusundayız. Konya genelinden topladığımız materyallerde var. 100 yılı aşkın sürecin nasıl işlediğiniz ve günümüze nasıl geldiğini görülmüş olacak.''
Müze içinde Osmanlıca ve Latin harfleriyle yazılan diplomaların bulunduğunu belirten Gürsoy, ''Osmanlıca yazılmış olan öğrenci kayıtları, diplomalar ve günümüz Türkçesiyle yazılmış olanları bir arada sergileyerek, Osmanlının son dönemi ve harf devrimiyle birlikte Latin alfabesine geçişi de çocuklarımıza görsel olarak göstermeyi hedefledik. Böylelikle eğitim tarihine kısa bir bakış acısını çocuklarımıza kazandırmak istedik. Tabi çocuklarımız müzeye geldiğinde o döneme ait ders materyallerini de görüyorlar. Burada canlı hayvan figürlerimiz, deney aletlerimiz var. O dönemde kullanılmış ders araç gereçleri var. Yatılı okullarda kullanılan çamaşır makinası, ütü, kız meslek lisesinde kullanılan dikiş makinasına varıncaya kadar geçmişten günümüze kadar kalabilmiş, malzemeleri sergilemeye çalıştık'' diye konuştu.
Müzenin geçen yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıldığını hatırlatan Gürsoy, şu ana kadar 3 bin öğrencinin müzeyi ziyaret ettiğini belirtti. Gürsoy, ''Asıl hedefimiz, bugünün şartlarında okuyan öğrencilerimize, dünün şartlarını ve imkanlarını gösteriyoruz ki ülkemizin eğitimde geldiği noktayı çok iyi anlasınlar amacındayız'' dedi.

​FOTOĞRAFLI

Eğitim Tarihi Müzesi, eğitim tarihine ışık tutuyorEğitim Tarihi Müzesi, eğitim tarihine ışık tutuyorEğitim Tarihi Müzesi, eğitim tarihine ışık tutuyorEğitim Tarihi Müzesi, eğitim tarihine ışık tutuyor

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

Türk mankenden Yunanistan’a Osmanlı tokadı

Türk mankenden Yunanistan’a Osmanlı tokadı

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

17 yaşındaki PKK'lıdan şoke eden itiraflar

17 yaşındaki PKK'lıdan şoke eden itiraflar

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Mahkemede şok sözler! 'Daha önce de erkeklerle birlikte oldum'

Mahkemede şok sözler! 'Daha önce de erkeklerle birlikte oldum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 25 Mart Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 25 Mart Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Reuters’a konuşan yetkililer: Kontrolü aldık, Afrinlileri bekliyoruz

Reuters’a konuşan yetkililer: Kontrolü aldık, Afrinlileri bekliyoruz

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu için kritik uyarı geldi!

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu için kritik uyarı geldi!

Şu an saat kaç? Telefonlarda saat karmaşası!

Şu an saat kaç? Telefonlarda saat karmaşası!

Akar bilinmeyenleri anlattı! 'Çocuk sesi gelince 15 gün bekledik'

Akar bilinmeyenleri anlattı! 'Çocuk sesi gelince 15 gün bekledik'

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.