Eğitim ve kariyerine yön vermek isteyenler Arnavutköy’de buluştu

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Eğitim Kariyer Meslek Günleri Fuarı’ öğrencilerle buluştu. Gelecekteki eğitim ve kariyerlerine yön verme aşamasında olan lise öğrencileri fuara yoğun ilgi gösterdi.

Arnavutköy Belediyesi lise öğrencilerinin gelecekteki meslek seçimi, kariyer ve üniversite tercihlerini kolaylaştırmak ve öğrencilere yol göstermek amacıyla ‘Eğitim Kariyer Meslek Günleri Fuarı’nı öğrencilerle buluşturdu. Arnavutköy Kültür Merkezi’nde düzenlenen fuara öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 30’dan fazla üniversite fuara katılarak hem tanıtım yaptı hem de öğrencilerin ilgisini çekmeyi amaçladı. Fuarda söyleşiler ve paneller ile öğrenciler üniversite tanıtımları ve tercih alternatiflerini değerlendirdi. Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da açılış törenine katıldı. Açılış konuşmasından sonra kurdele kesimi yapan başkan Baltacı, stantları da tek tek gezdi.

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, bu yıl ilk defa gerçekleştirdikleri bir organizasyon olduğunu söyleyerek, "31 üniversite bu etkinliğimizde bize destek veriyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa yapmış olduğumuz bir çalışma. 11. ve 12. Sınıfların yani bu işe en yakın olan sınıflarımızın buradaki etkinliğe katılmasını temin ettik. Gördüğümüz gibi hem üniversitelerimiz öğrencilerimize kendilerini tanıtıyorlar hem de öğrencilerimizin arzu ettikleri mesleklerde bilgi sahibi olmalarını temin ediyoruz. Öğrencilerimiz gün içerisinde salonumuzda gerek kişisel gelişim gerek üniversitelerin yapacağı bilgilendirme çalışmalarını da elde etme imkanını bulmuş olacaklar. İşin farklı bir boyutu bizim belediye olarak kendi eğitim birimlerimiz de var. Üniversite hazırlığı konusunda gençlerimize her türlü yardımı yapıyor. Belediye olarak da bu işin içerisinde olmaya gayret gösteriyoruz. Umarız gençlerimiz arzu ettikleri bölümlerde başarılı bir şekilde hayatlarını devam ettirirler" diye konuştu.

İlk başta devlet üniversitesi istediğini ama buraya geldikten sonra özel üniversiteleri de düşündüğünü söyleyen Gamze Söğütlü isimli öğrenci, "Gezdiğim kadarıyla birçok üniversitenin istediğim dalları var. Ben devlet üniversitesi istiyorum. Burada özel üniversite düşünme imkanımı da geliştirdi. Sayısal okuyorum. İnşaat mühendisliği, mimarlık istiyorum. Mühendislik üzerine düşünüyorum" dedi.

Fuar için Arnavutköy Belediyesi’ne teşekkür eden Onur Ergün, "Fuar çok güzel geçiyor. Arnavutköy Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Ben iş sağlığı istiyorum. Bununla ilgili üniversiteleri gezdik ve konuştuk. Şunu söylemek istiyorum. Buradaki öğrencilere gerçekten çok fedakarlık yapıyorlar. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Araştırma mühendisi olmak istediğini belirten lise öğrencisi Ayçin Yılmaz ise "Bölümleri sormaya geldim. Fizik bölümü okuyup araştırma mühendisi olmak istiyorum. Burada gayet yardımcı oluyorlar. Arnavutköy Belediyesi bence yeterince yenilik yaptı. Hoşumuza da gidiyor. Yararlı şeyler yaptıklarını düşünüyorum. İyi çalışmalar yapıyorlar" dedi.

