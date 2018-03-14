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Eğitimci-Yazar Aslanhan: "Sosyal medya gençlerin geleceğini çalıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 16:08 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilere zorlu sınavlar öncesinde motivasyon semineri verildi.Seminere konuşmacı olarak katılan Kişisel Eğitim ve Gelişim Uzmanı Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan, sosyal medya aracılığıyla özellikle gençlerin nasıl tuzağa düşürüldüğünü, hayallerinin ve geleceklerinin nasıl çalındığını anlattı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilere zorlu sınavlar öncesinde motivasyon semineri verildi.
Seminere konuşmacı olarak katılan Kişisel Eğitim ve Gelişim Uzmanı Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan, sosyal medya aracılığıyla özellikle gençlerin nasıl tuzağa düşürüldüğünü, hayallerinin ve geleceklerinin nasıl çalındığını anlattı. Gençlerin artık bu tuzağa düşmemeleri ve uyanmaları gerektiğini söyleyen Aslanhan, kendine has üslubuyla hem güldürdü hem de düşündürdü.
Bilecik İnsani Yardım Vakfı (İHH), Bilecik Gönüllüleri Derneği, Bozüyük Kent Konseyi ve Bozüyük Belediyesi işbirliği ile düzenlenen seminer Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde 2 oturum halinde gerçekleştirildi. Sıtkı Aslanhan yaptığı konuşmada, “Gençleri tuzağa düşürmek için her gün yeni internet uygulamaları geliştiriyorlar. Bilin ki birileri size ücretsiz hizmet sunmaya çalışıyorsa bu hizmetin bedeli sizlersiniz. İnternet kötü değil, sadece bizler yanlış kullanıyoruz. Sosyal medyanın her türlü olanağı sizin hayalleriniz ve geleceğinizi çalıyor bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Akıllı telefonlar sizlerin başarınızın önündeki en büyük engeldir. Bu engeli kendi önünüze sizler koyuyorsunuz. Üniversite sınavına çok az bir zaman kaldı. Bugüne kadar yapamadınız. Ama bugün bu salondan çıkarken net bir karar alın ve akıllı telefonunuzu 3 ay boyunca bir kenara koyun. Telefon yanınızdayken ders çalışamaz ve başarılı olamazsınız. Alacağınız bu çok önemli karar inanın geleceğinizi kurtaracak. Taşı sıksa suyunu çıkaracak gençlerimiz bunalım takılıyor ve çıkmaza doğru sürükleniyor. Sosyal medya üzerinden ülkemizin gençleri uyutuluyor ve geleceği çalınıyor. Gençler uyanın artık. Bu yıl üniversite sınavı o kadar zorlaştı ki kitap okumayan gençler üniversite sınavında başarılı olamayacak. Sorularda sizlere 5 doğru verecekler sizlerden en doğrusunu bulmanızı isteyecekler. Matematik sorusu bile paragraf sorusu" dedi.

“Dünya sizi bekliyor”
Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Gençler uyanmamız lazım. Bilecik, Türkiye ne ki dünya sizi bekliyor. Kosova’sı, Makedonya’sı, Bosna’sı, Gazze’si, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Arakan’ı bilin ki sizleri bekliyor. Hedefleriniz ve hayalleriniz dünya çapında olsun. Bugün hepiniz buradan çıkarken bir karar alacaksınız. Bugünden itibaren ya gezmeleri tozmaları, cep telefonlarını, tabletleri bilgisayarları, nefsinizin isteklerini bir kenara bırakıp çalışıp alın teri döküp gözyaşı akıtıp başarı merdivenlerini tırmanacaksınız. Ya da bu merdivenleri çıkanların ayaklarının altına basamak olacak, köle gibi kullanılacaksınız. Ya siz de dedeleriniz gibi tozu dumanı birbirine katacaksınız ya da bu coğrafyada elin oğlunun, Amerikalının tozunu dumanını yutmaya devam edeceksiniz. Ya siz dedeleriniz gibi yeniden tarih yazacaksınız ya da İngilizlerin yazdığı Türk tarihini okul sıralarında okumaya devam edeceksiniz. Tercih sizin, karar sizin."

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