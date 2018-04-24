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Eğitimci Yazar Tanışır, Eleşkirt’te gençlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 16:58 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Değerli Simalarından ilin kültür Temsilcisi Ağrı’lı Eğitimci Yazar Ferzende Tanışır, Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin daveti üzerine Değerler Eğitimi üzerine Öğrencilerle bir araya gelerek söyleşi yaptı.Yazmış olduğu 165 adet kitapla Türkiye’de Ağrı ilinin kültür temsilciliğini yapan Yazar Tanışır öğrencilerle yaptığı söyleşide Örneklerini gerçek hayattan hikayelerle anlatarak pekiştirerek öğrenci ve izleyicilerin büyük beğenisi kazandı.Yazar Ferzende Tanışır yaptığı söyleşide dünyadaki değişim ve gelişimin önemini açıklayarak, küreselleşmenin beraberinde getirdiği olumlu ve olumsuz yönlerini güncel örneklerle anlattı.Sanal ortama giren öğrencilerin; liderlik vasıflarının söndüğü, sosyal hayatlarının bittiğini, iletişim becerileri, kendini ifade etme becerileri, yaratıcı düşünme becerileri, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerilerini paslanacağından dolayı gerçek hayatta başarısız ve mutsuz olacaklarını örneklerle açıkladı, gençlere Sanal Ortamdan uzak kalmaları için tavsiyelerde bulundu.Kitap okumanın öğrencilere; dünyaya ve olaylara farklı açılardan bakmasına yardımcı olurken, onların ileri ki hayatlarında karşılaşacakları problemlerin çözümünde etkin bir rol almasına katkı sağlayacağını dile getirdi.Değer, kültür ve erdem kavramlarını karşılaştırarak yaşayan değerlerimize nasıl sahip çıkılacağını güncel örneklerle anlattı.Tanışır, ’’Zamanla Ağrı ilinin kıymet değerleri arasında yer alacak olan Ağrı Kent Parkı, Ağrı Valimiz Süleyman Elban’ın gayretleri sonucunda; bugün kullanılmakta olan belediye hizmet binasını da içine alacak şekilde 110 bin metrekare büyüklüğünde büyük şehir standartlarında tasarlanmış, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük kent parkı olacaktır" dedi.Tanışır, ayrıca İbrahim Çeçen Üniversitesinin kampüsü, eşi benzeri olmayan mimari yapısı ve akademik kadrosu ile Türkiye’de beğeni ile tercih edilen üniversitelerimizden biri olduğunu belirtti.Söyleşi sonrasında Okul müdürü Turgay Çiftçi tarafından Yazar Tanışır’a plaket verilirken ,öğrencilerin kendi emeği ile yaptıkları maket ilçe vakıf Müdürü Hayrettim Murat tarafından verildi.Yazar Tanışır’a öğrencilerle yaptığı söyleşi sonrasında sürpriz bir kurdele kesme töreni yapıldı.

Ağrı’nın Değerli Simalarından ilin kültür Temsilcisi Ağrı’lı Eğitimci Yazar Ferzende Tanışır, Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin daveti üzerine Değerler Eğitimi üzerine Öğrencilerle bir araya gelerek söyleşi yaptı.
Yazmış olduğu 165 adet kitapla Türkiye’de Ağrı ilinin kültür temsilciliğini yapan Yazar Tanışır öğrencilerle yaptığı söyleşide Örneklerini gerçek hayattan hikayelerle anlatarak pekiştirerek öğrenci ve izleyicilerin büyük beğenisi kazandı.
Yazar Ferzende Tanışır yaptığı söyleşide dünyadaki değişim ve gelişimin önemini açıklayarak, küreselleşmenin beraberinde getirdiği olumlu ve olumsuz yönlerini güncel örneklerle anlattı.
Sanal ortama giren öğrencilerin; liderlik vasıflarının söndüğü, sosyal hayatlarının bittiğini, iletişim becerileri, kendini ifade etme becerileri, yaratıcı düşünme becerileri, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerilerini paslanacağından dolayı gerçek hayatta başarısız ve mutsuz olacaklarını örneklerle açıkladı, gençlere Sanal Ortamdan uzak kalmaları için tavsiyelerde bulundu.
Kitap okumanın öğrencilere; dünyaya ve olaylara farklı açılardan bakmasına yardımcı olurken, onların ileri ki hayatlarında karşılaşacakları problemlerin çözümünde etkin bir rol almasına katkı sağlayacağını dile getirdi.
Değer, kültür ve erdem kavramlarını karşılaştırarak yaşayan değerlerimize nasıl sahip çıkılacağını güncel örneklerle anlattı.
Tanışır, ’’Zamanla Ağrı ilinin kıymet değerleri arasında yer alacak olan Ağrı Kent Parkı, Ağrı Valimiz Süleyman Elban’ın gayretleri sonucunda; bugün kullanılmakta olan belediye hizmet binasını da içine alacak şekilde 110 bin metrekare büyüklüğünde büyük şehir standartlarında tasarlanmış, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük kent parkı olacaktır" dedi.
Tanışır, ayrıca İbrahim Çeçen Üniversitesinin kampüsü, eşi benzeri olmayan mimari yapısı ve akademik kadrosu ile Türkiye’de beğeni ile tercih edilen üniversitelerimizden biri olduğunu belirtti.
Söyleşi sonrasında Okul müdürü Turgay Çiftçi tarafından Yazar Tanışır’a plaket verilirken ,öğrencilerin kendi emeği ile yaptıkları maket ilçe vakıf Müdürü Hayrettim Murat tarafından verildi.
Yazar Tanışır’a öğrencilerle yaptığı söyleşi sonrasında sürpriz bir kurdele kesme töreni yapıldı. Okulun bir koridoruna Ferzende Tanışır Edebiyat bölümü ismi verilirken duvarlarda büyük edebi eserler ve edebiyatçıların resimlerinin yer aldığı edebiyat sokağının açılışını yapan Tanışır’ın duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Eğitimci Yazar Tanışır, Eleşkirt’te gençlerle buluştu

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Eğitimci Yazar Tanışır, Eleşkirt’te gençlerle buluştu

Eğitimci Yazar Tanışır, Eleşkirt’te gençlerle buluştu
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Eğitimci Yazar Tanışır, Eleşkirt’te gençlerle buluştu

Eğitimci Yazar Tanışır, Eleşkirt’te gençlerle buluştu
3 / 13

Eğitimci Yazar Tanışır, Eleşkirt’te gençlerle buluştu

Eğitimci Yazar Tanışır, Eleşkirt’te gençlerle buluştu
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Eğitimci Yazar Tanışır, Eleşkirt’te gençlerle buluştu

Eğitimci Yazar Tanışır, Eleşkirt’te gençlerle buluştu
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Eğitimci Yazar Tanışır, Eleşkirt’te gençlerle buluştu

Eğitimci Yazar Tanışır, Eleşkirt’te gençlerle buluştu
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Eğitimci Yazar Tanışır, Eleşkirt’te gençlerle buluştu

Eğitimci Yazar Tanışır, Eleşkirt’te gençlerle buluştu
7 / 13

Eğitimci Yazar Tanışır, Eleşkirt’te gençlerle buluştu

Eğitimci Yazar Tanışır, Eleşkirt’te gençlerle buluştu
8 / 13

Eğitimci Yazar Tanışır, Eleşkirt’te gençlerle buluştu

Eğitimci Yazar Tanışır, Eleşkirt’te gençlerle buluştu
9 / 13

Eğitimci Yazar Tanışır, Eleşkirt’te gençlerle buluştu

Eğitimci Yazar Tanışır, Eleşkirt’te gençlerle buluştu
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Eğitimci Yazar Tanışır, Eleşkirt’te gençlerle buluştu

Eğitimci Yazar Tanışır, Eleşkirt’te gençlerle buluştu
11 / 13

Eğitimci Yazar Tanışır, Eleşkirt’te gençlerle buluştu

Eğitimci Yazar Tanışır, Eleşkirt’te gençlerle buluştu
12 / 13

Eğitimci Yazar Tanışır, Eleşkirt’te gençlerle buluştu

Eğitimci Yazar Tanışır, Eleşkirt’te gençlerle buluştu
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Eğitimci Yazar Tanışır, Eleşkirt’te gençlerle buluştu

Eğitimci Yazar Tanışır, Eleşkirt’te gençlerle buluştu
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