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Eğitimci-yazar Uçak’tan imza günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 10:09 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde uzun yıllar idarecilik, bir dönem de İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapan eğitimci-yazar Ercan Uçak, “Senden-Benden” isimli kitabı için imza günü düzenledi.Bir kafede düzenlenen imza günü Fatsa eğitim camiasından, sivil toplum kuruluşlarından ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü.Eğitimci-yazar Ercan Uçak imza günü ile ilgili yaptığı açıklamada, 17 yıl idarecilik yaptıktan sonra öğretmenliğe geri döndüğünü ve bütün boş zamanlarımda sivil toplum örgütlerinin projeleri üzerine, gençlerle ilgili tüm projelere koşarak vakit harcadığını belirterek, “Böyle bir kitap yazmaya ihtiyaç duydum.

Eğitimci-yazar Uçak’tan imza günü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde uzun yıllar idarecilik, bir dönem de İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapan eğitimci-yazar Ercan Uçak, “Senden-Benden” isimli kitabı için imza günü düzenledi.
Bir kafede düzenlenen imza günü Fatsa eğitim camiasından, sivil toplum kuruluşlarından ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü.
Eğitimci-yazar Ercan Uçak imza günü ile ilgili yaptığı açıklamada, 17 yıl idarecilik yaptıktan sonra öğretmenliğe geri döndüğünü ve bütün boş zamanlarımda sivil toplum örgütlerinin projeleri üzerine, gençlerle ilgili tüm projelere koşarak vakit harcadığını belirterek, “Böyle bir kitap yazmaya ihtiyaç duydum. Gençlerle büyükler arasında köprü olmaya çalıştım. Doğru bilinen yanlışları düzeltmek istedim. Ailelere bir katkıda bulunmak istedim. Bu kitabı inşallah gençler aile büyükleri ile karşılıklı okurlarsa birbirlerini daha iyi anlayacaklarını, birbirlerine daha faydalı olabileceklerini düşünüyorum” dedi.

“Gençler ve büyükler birbirlerini daha iyi anlamalı”
Herkesin son zamanlarda ağırlıklı probleminin iletişim olduğunu ifade eden Uçak, “İletişimde dikkat etmemiz gereken konular var. Ben bu kitapta birbirimizi daha iyi anlayabileceğimiz konuları ele almaya çalıştım. Hem gençler hem büyükler birbirlerine daha iyi anlamaları lazım birbirlerine daha çok vakit ayırmaları lazım. Eski yöntemleri gözden geçirip yeni yöntemleri denemek lazım. Birbirimize daha fazla şans vermek lazım diye düşünüyorum. Fatsa halkına ve eğitim camiasına sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize imza günü kampanyamıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Uçak ikinci bir kitap üzerinde de çalışma yaptığını belirterek, “İkinci kitabımı çok yakın bir zamanda bitirmek üzereyim. Muhtemelen yaz ayına doğru bitirmiş oluruz. İnsanlara faydalı olduğumu düşündüğümde yazar olarak hayatıma devam etmeyi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Eğitimci-yazar Uçak’tan imza günü

Eğitimci-yazar Uçak’tan imza günü

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