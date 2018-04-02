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Eğitimcilerden MEB'in yönetmelik taslağına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 16:31 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) hazırlanıp, Yüksek Öğrenim Kurumu'na (YÖK) gönderilen 'Performans Değerlendirme Yönetmelik Taslağı'na eğitimcilerden tepki geldi.

Eğitimcilerden MEB'in yönetmelik taslağına tepki

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) hazırlanıp, Yüksek Öğrenim Kurumu'na (YÖK) gönderilen 'Performans Değerlendirme Yönetmelik Taslağı'na eğitimcilerden tepki geldi. İzmir'in Karabağlar ilçesindeki ortaokulun bahçesinde toplanan Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) üyeleri, yönetmelik taslağının, öğrenci profilini ve ebeveyn statüleri arasındaki farkları dikkate almayan, ülke gerçeklerinden uzak olduğunu savunup, 'İmzanı gönder, iradeni göster' sloganıyla imza kampanyası başlattı.
MEB tarafından eğitimcilerin performans verilerini ölçmek amacıyla hazırlanan ve üniversitelerin eğitim fakültelerinden görüş alınması konusunda aracılık yapılması için YÖK'e gönderilen 'Performans Değerlendirme Yönetmelik Taslağı'na eğitimcilerden tepki geldi. Karabağlar Ülkü Ortaokulu'nun bahçesinde buluşan Eğitim Bir-Sen İzmir şubelerinin üyeleri, hazırlanan yönetmelik taslağına ve öğretmenlere yönelik artan şiddet olaylarına karşı 'İmzanı gönder, iradeni göster' sloganıyla imza kampanyası başlattı. Basın bildirisini okuyan Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Ali Musa Bina, öğretmenlerin, mesleki gelişime katkısı olmayacak, mesleki motivasyonu düşürecek, çalışma barışını yok edecek, iş birliğini zedeleyecek performans değerlendirme sürecine tabi tutulmak istendiğini savunarak, şunları söyledi:
"Bu taslağın hiçbir hukuki ve kanuni dayanağı yoktur. Eğitim gibi uzun erimli, sonuçları hemen alınamayan bir süreçte, anlık veya kısa vadeli performans ölçümünün mümkün olmadığı eğitimi bilenlerce açık bir gerçektir. Meslekleriyle ilgili konularda söz hakkı verilmeyen, politika belirlenirken, tecrübesine müracaat edilmeyen, içerik, yöntem ve materyalleri seçme ve okul yönetimiyle ilgili karar süreçlerine hiçbir zaman dahil edilmeyen, neredeyse eğitimin çeperinin kenarına sıkıştırılan öğretmenlerimizin, tüm bu yanlışların ayyuka çıktığı bir dönemde tek sorumlu ilan edilmesi anlamına gelecek performans taslağını haksız bir değerlendirme ve hukuksuz uygulama olarak görüyoruz. Bu durum; eşitsizlikler içinde adalet aramak, yeni hak kayıplarına kapı aralamak, yeni çatışma alanları üretmekten başka bir işe yaramayacaktır."

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Eğitimcilerden MEB'in yönetmelik taslağına tepkiEğitimcilerden MEB'in yönetmelik taslağına tepki

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