"Eğitimde İz Bırakanlar Çalıştayı" başladı

Öğretmen okullarının kuruluşunun 170’inci yıl dönümü kapsamında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, “Eğitimde İz Bırakanlar Çalıştayı” ile Türk eğitim tarihinde iz bırakan, önemli yere sahip eğitimci ve kuramcıları anıyor.

Çalıştayda, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nden 65’e yakın son sınıf öğrencisi, fakülte hocalarından destek alarak bir hafta boyunca çalışmalarını gerçekleştirecek. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. İsmail Özgür Soğancı, öğretmen okullarının 170’inci yıl dönümü kapsamında Eğitim Fakültesi’nin farklı bölümlerinin çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiğini belirtti. Soğancı, “Biz Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü olarak Türk eğitim tarihinde iz bırakan, önemli yere sahip eğitimciler ve kuramcılar arasından bazı isimleri belirledik. Bunların arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapmış önemli dairelerin başkanları da var, tarihimizde iyi örnekler sergilemiş eğitimciler de var, Avrupa’dan ülkemizi ziyaret etmiş kuramcılar da var. Öğrencilerimiz çalıştay kapsamında bahsi geçen seçili kişilerin portrelerini ve illüstrasyonlarını yapıyor. Hepsi son sınıf öğrencisi olmakla birlikte Resim Anasanat Dalı’ndan 20’ye yakın öğrencimiz, Grafik Anasanat Dalı’ndan ise 45’e yakın öğrencimiz, 6 akademik önder eşliğinde eserleri üzerinde çalışıyor. Bu etkinliğin bir amacı da öğrencilerimizin bu önemli isimleri daha yakından tanımalarını sağlamak” dedi.

Çalıştay sonunda jüri tarafından belirlenen eserler 16 Mart Cuma günü Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıldönümü kutlama programında sergilenecek.