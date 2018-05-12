Eğitimdeki iyi örnekler sergilendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim faaliyetlerindeki iyi örnekleri paylaşmak amacıyla düzenlenen "Eğitimde İyi Örnekler Paylaşımı Sergisi", İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde (İZÜ) gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İZÜ İç Bahçe'de düzenlenen programa, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, ilçe milli eğitim müdürleri ile proje sahibi öğretmen ve öğrencileri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yelkenci, yaptığı konuşmada, bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Eğitimde İyi Örnekler Paylaşım Sergisi"ni, "icat çıkarmayı teşvik eden bir program" olarak olarak niteledi.

Öğrencilerin çözüm odaklı hareket etmesinin önemine değinen Yelkenci, şöyle konuştu:

"Sergi, öğrencilerimizin etraflarında olup biten problemleri fark edebilme becerilerini ve bu problemler için en uygun çözüm yollarını ortaya koyabilmelerini, bu çözüm yollarından en uygun olanını seçebilme ve uygulayabilme becerilerini ortaya koymanın yanında, bunu bir alışkanlık, tavır haline getirmek için yapmış olduğumuz bir çalışmadır. Bugün burada çalışmalarımızın sonuçlarını göreceğiz. Bu sonuçlar bir yıl boyunca yapılan çalışmaların bir ürünüdür. Burada yer alan projeler birçok okulumuzun ve projemizin başvurusunun ardından seçilen 100 projedir."