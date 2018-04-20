"Eğitimden Bir Kare" fotoğraf yarışması

Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen "Eğitimden Bir Kare" adlı fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Cermodern Sanat Galerisi'nde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin eğitim sürecinin en önemli aktörlerinden biri olduğunu söyledi.

Kendisiyle ve toplumla barışık, zorluklarla başa çıkabilen bireyler yetiştirmek için eğitime olduğu kadar kültür ve sportif faaliyetlere de önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Erdem, şöyle devam etti:

"Eğitim sadece dört duvar arasında, sınıflarda ve okullarda verilmez. Spor salonları, sanat atölyeleri, resim sergileri, tiyatro ve sinema salonları da birer eğitim kurumudur. Çocuklarımızın milletinin değerlerini, öz geçmişini özümsemesi, gelenek ve göreneklerine bağlı ve her alanda kendini geliştirmiş bir insan olarak yetişmesi bizim için önemlidir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımızın her alanda gelişmesi için elimizden ne geliyorsa yapmalıyız çünkü biliyoruz ki en büyük yatırım eğitime, geleceğimize yapılan yatırımdır. Çocuklarımız bizim yarınlarımızdır."