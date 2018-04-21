“Eğitimden Bir Kare” fotoğraf yarışması

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, eğitimciler olarak şiddete maruz kaldıklarını belirterek, “Önemli günlerden geçiyoruz. Çünkü millet olarak bazı hasretlerimiz biraz köreliyor. Şiddet eğitimciye yöneldiyse bundan daha ötesi yoktur. Onun için bunun tekrar etmemesi açısından yasal düzenleme çağrısında bulunuyoruz” dedi. Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) tarafından tertiplenen “Eğitimden Bir Kare” fotoğraf yarışmasında dereceye giren isimler için tören düzenlendi. Cermodern Sanat Galerisinde düzenlenen programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve çok sayıda davetli katıldı. Hayatı kolaylaştırmanın ve ülkeyi savunmanın en kolay yolunun eğitimden geçtiğini vurgulayan Ali Yalçın, “Irak’ta, Suriye’de ve başka birçok ülkede yakıcı, yıkıcı etkileriyle kötülük tohumları ekilirken biz burada Irak’ta ilk kurulan yerin Bağdat Kütüphanesi olduğu bilinciyle sesimizi bu kez resimlerle yükselttik. Hayatı kolaylaştırmanın ve ülkeyi savunmanın en güzel yolu eğitimdir gerçeğinden hareketle ‘Eğitimden Bir Kare’ başlığıyla birçok başlığı bir araya getirdik” ifadelerini kullandı. Sanatın her bir alanının insanın bir yeteneğini terbiye ettiğini belirten Yalçın, sanatın ister hareket, ister ses, ister ışık, söz, renk veya kelimeyle icra edilsin, toplumun en zengin manevi gerçekliğini yansıttığını söyledi.

“İnsanlar duyduklarını unutuyorlar ama gördüklerini asla unutmuyorlar”

Görsel yolla iletilen mesajların zihinde kalıcı etkiler bıraktığına işaret eden Yalçın, şunları söyledi:

“Bakmakla görmek ayrı şey, bir gazetenin üçüncü sayfasında cinayet haberini görüp, ondan Suç ve Ceza’yı yazan Dostoyevski o gazeteye bakan yüz binlerce insanın görmediğini görebiliyor. Bakmakla görmek arasındaki fark bu anlamda önemli. İnsanlar duyduklarını unutuyorlar ama gördüklerini asla unutmuyorlar. Görsel yolla iletilen mesaj, daha sarsıcı, daha kalıcı, daha kavrayıcı. Onun için bizi ilk bakışta yakalayan, tam da içimizden tutan, düşündüğümüz ve düşünemediğimiz mesajı en ince ayrıntısına kadar bize aktaran fotoğraflara rastlıyoruz bazen. “Fotoğrafçılık sadece deklanşöre basmak değil” tespiti hakikaten doğru bir tespit.”

“Eğitimciler olarak şiddetle imtihan ediliyoruz”

Son yıllarda artan eğitimcilere yönelik şiddet olaylarına değinen Yalçın, “Eğitimciler olarak şiddetle imtihan ediliyoruz. Önemli günlerden geçiyoruz. Çünkü millet olarak bazı hasretlerimiz biraz köreliyor. Şiddet eğitimciye yöneldiyse bundan daha ötesi yoktur. Onun için bunun tekrar etmemesi açısından yasal düzenleme çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, eğitimin sadece dört duvar arasında, sınıflarda ve okullarda verilemeyeceğini aktardığı konuşmasında, “Spor salonları, sanat alanları, resim atölyeleri, tiyatro ve sinema salonları da birer eğitim kurumudur. Çocuklarımız sportif faaliyetlerle nasıl ki bedenlerini terbiye ediyorlarsa kültür ve sanat faaliyetleriyle de düşüncelerini ve duygularını terbiye edeceklerdir. Halis emellerle hazırlanan, sunulan sanat ve kültürel programlar, milletine, devletine ve değerlerine bağlı nesiller yetiştirmemize büyük katkı sağlar. Evlatlarımızın başarılı bir öğrenci olabilmesi kadar milletinin değerlerini, özgeçmişini özümsemesi, gelenek ve göreneklerine bağlı ve her alanda kendini gelişmiş bir insan olarak yetiştirmesi de bizim için elzemdir” diye konuştu.