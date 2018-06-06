Eğitime destek için Artvin'den Muğla'ya koştu

Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı gönüllüsü Ahmet Uysal, 5 bin 500 çocuğun kaliteli eğitim alabilmesi için 'Eğitime Koşar Adım' projesi kapsamında 57 gün önce Artvin'den koşuya başladı. Sosyal medya hesaplarından projeyi duyurup, TEGV hesap numaralarından bağış yapılması çağrısında bulunan Uysal, 14 ili koşarak geçtiği yolculuğunu, bugün Muğla'nın Köyceğiz ilçesinin kırsal Döğüşbelen Mahallesi'ndeki, aynı zamanda TEGV Mütevelli Heyeti üyesi olan, oyuncu, yazar ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın sahibi olduğu BKM Film Platosu'nda tamamladı. Koşunun son 500 metresinde oyucu Yılmaz Erdoğan da Uysal'a eşlik etti. Uysal ve Erdoğan, finişe el ele girdi. Artvin'den Muğla'ya kadar 1645 kilometre koşarak 550 bin TL bağış toplayan Uysal'ı burada, Japon asıllı eşi Maika Uysal, kızları Anka Uysal ve Ada Uysal, annesi Rezan Uysal, babası Sefa Uysal, yeğenleri Aden Tezölmez ve Bahar Tezölmez, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, TEGV Yönetim Kurulu üyeleri ile BKM Film Platosu çalışanları karşıladı.

Duygusal anların yaşandığı karşılama töreni sırasında konuşan Yılmaz Erdoğan, koşmaktan çok durmamanın önemine dikkat çekip, "Ahmet Uysal'ın özel yanı bu işte. Çünkü herkes, biraz koşar, biraz durup dinlenir. Ama o hiç durmadan Artvin'den buraya kadar koştu. Zaten böyle bir kararlılığın yarattığı sinerji, birçok şey için geçerli. Ben buradaki bu metaforda bütün eğitim meselemizi görüyorum. Biraz koşup, durduğumuzda, daha sonra yeni bir sistemle koştuğumuz, sonra onu da beğenmeyip bir başka bir sistemle koşmaya devam ettiğimiz ağır aksak bir koşu ortaya çıkar. Türkiye bir ucundan diğerine koşan Ahmet bize bunu gösterdi. Bence bu koşu eğitimde yapılması gereken hareketin sembolü. Kendisini canı gönülden kutluyorum, alkışlıyorum" diye konuştu.

TEGV için koşmanın kendisi için bir şeref olduğunu belirten Ahmet Uysal ise, "TEGV, 80'e yakın öğrenim birimi ile Türkiye'nin her tarafını sarmış bir aile. Eğitim koşumuz devam edecek. Geçen sene Kuzey Kutbu'na gitmiştim ve bayrağımızı orada sallamıştık. Oradan da eğitim için bağış toplamıştım. Bugün itibariyle de 5 bin 500 çocuğumuzun eğitimi için koşumuzu tamamladık. Çok mutluyum" dedi.

